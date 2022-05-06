Лукашенко жестко подколол Путина, – Денисенко о заявлениях относительно "спецоперации"

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил, что изменилось во время войны России с Украиной в риторике самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Вадим Денисенко отметил, есть только одна важная деталь – комментарий Александра Лукашенко по поводу российской "спецоперации". О ней он рассказал в прямом эфире совместного телемарафона, сообщает 24 канал.

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"Он (Лукашенко – 24 канал) очень прямо и очень жестко подколол Владимира Путина. Сказав, что не знает по каким планам идет "спецоперация " – по тому, что говорят в Москве, или по тому, что он сам видит", – сообщил советник министра внутренних дел.

Несмотря на это, Денисенко акцентировал, что такие заявления ничего не означают, ведь самопровозглашенный президент регулярно делает подобные выпады и "играет эдакого полуклоуна, полувышедшего из ума диктатора".

Самое важное пока он сказал не столько миру, сколько белорусам. Ведь в Беларуси тоже паника, многие начали переживать, что учеба – это, возможно, снова возвращение к войне,

– сообщил Вадим Денисенко.

"Он (Лукашенко – 24 канал) успокоил белорусов, сказав, что "не бойтесь, я буду играть в дурочка дальше и буду продолжать притворяться, что ничего не происходит, но и вы не переживайте – на войну не пойдете", – добавил Денисенко.

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