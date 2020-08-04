Согласно разделению Украины на зоны карантина, Львов попал в оранжевую зону. Несмотря на это, мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что фитнес-центры и хостелы будут работать с соблюдением всех карантинных норм.

Хостелы и фитнес-залы будут работать, – мэр

За деятельностью заведений будут следить мониторинговые группы. Об этом написал мэр Андрей Садовый в телеграмме.

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Дополнительно адаптировать город к правилам оранжевой зоны нет необходимости, потому что мы живем в этом режиме последние 6 месяцев. А тем, кто очень переживает, почему во Львове больше положительных случаев, чем в других областях, советую сравнить количество тестирований,

– сообщил Садовый.

Львов, согласно решению Минздрава, – в оранжевой зоне

Отметим, что 31 июля Минздрав поделил Украину на зоны карантина: зеленую, желтую, оранжевую и красную. Согласно этому разделению, Львов попал в оранжевую зону.

Ограничения в оранжевой зоне:

в общественных зданиях или транспорте люди должны находиться в масках или респираторах;

перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;

запрещается посещение учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди. Исключением являются те, кто предоставляют услуги кризисно;

запрещена деятельность заведений размещения;

запрещена деятельность развлекательных заведений;

запрещены плановые госпитализации в больницы;

спортзалы, фитнес-залы и учреждения культуры также закрыты;

запрещен прием новых смен в детские лагеря;

ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров, но не более 100 человек.

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Разделение Украины на зоны карантина / Инфографика 24 канала