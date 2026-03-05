Львов переходит на усиленный режим безопасности: меры СБУ охватят весь город

Служба безопасности будет проводить меры безопасности на территории города Львова. Они продлятся с 5 по 9 марта.

К мерам безопасности также будут привлечены работники Национальной полиции и Национальной гвардии Украины. Об этом говорится в заявлении Управления СБ Украины во Львовской области.

Что означает усиленный режим безопасности жителей Львова?

СБУ объяснила, что цель мер безопасности – выявлять, предотвращать и нейтрализовать угрозы шпионской и взрывной деятельности против Украины, а также повышать безопасность граждан во время российской агрессии.

Мероприятия будут проводиться с учетом военного положения. Возможны ограничения движения по улицам, проверка документов и осмотр автомобилей.

Если будут подозрения на конкретных лиц, их могут дополнительно проверять. Также могут осматривать территории и помещения общего использования на предмет запрещенных предметов.

СБУ просит граждан с пониманием относиться к неудобствам, выполнять законные требования правоохранителей, иметь при себе документы и соблюдать комендантские часы.

Как СБУ уличает российских агентов в украинском тылу?