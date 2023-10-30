Средства внебюджетные, – Садовый расставил точки над "і" относительно замены брусчатки во Львове

На площади Рынок во Львове начали снимать брусчатку. Ее должны отшлифовать, выровнять и вернуть на место, чтобы люди с инвалидностью свободно чувствовали себя на улице. Работы выполняют не за средства из бюджета города.

Деньги для этих работ предоставляют иностранные компании. Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.

К теме Во Львове пемостят часть брусчатки на площади Рынок: Садовый сказал, кто оплатит реконструкцию

"В первую очередь все эти работы выполняются за внебюджетные средства. Есть грантодатели – иностранные компании, украинцы, которые готовы давать средства только на это. К примеру, их интересует инклюзия и они не хотят или не могут давать средства на разные милитарные вещи", – объяснил мер.

Он подчеркнул, что на эту инициативу городской совет не тратит бюджетные средства, которые идут на покупку оружия. Страны-партнеры помогают, чтобы люди с инвалидностью, в частности, раненые военные, могли комфортно передвигаться по городу.

Важность инклюзии

Андрей Садовый отметил, что во Львове работает одна из самых больших в мире экосистем человечности Unbroken. По этой инициативе прошло более 15 тысяч человек: как военных, так и гражданских. Вопросы реабилитации и социализации очень важны.

Летом 2023 года был совместный проект с хорватскими партнерами. Одним из первых, кто получил бионический протез, был Михаил. Сейчас у него протез ноги и бионический протез руки. Важно выстраивать такие ветеранские центры для социализации, чтобы ветераны приезжали туда с семьями, отдыхая, занимались спортом.

Михаила, который без руки, ноги, не умел плавать, хорватские ветераны научили дайвингу, подводному плаванию. Представьте, как он чувствует себя круто. Это следующий этап реабилитации, который мы также хотим внедрять во Львове. В Украине это нужно,

– подчеркнул он.

В Украине очень много раненых, поэтому во Львове уже было установлено сотни протезов для рук и ног. Сейчас в городе строят еще одно протезное производство, ведь десятки тысяч украинцев в этом нуждаются. Сейчас Львов принимает раненых из всей Украины, однако важно, чтобы такие центры были по всей Украине.

"Вообще 80% наших приезжающих раненых, которым нужно устанавливать протезы, нуждаются в новых операциях. Поэтому высокий уровень медицины – это основа для реабилитации, социализации и важный фактор психологической поддержки", – подчеркнул мэр Львова.

Садовый о замене брусчатки во Львове: смотрите видео

Последние новости Львова