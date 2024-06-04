Во Львовской области ввели графики аварийных отключений света

В Украине продолжает увеличиваться количество областей, в которых ввели аварийные отключения. На этот раз аварийно стали выключать свет во Львовской области.

До этого аварийные отключения вводили в еще 7 областях нашего государства. Это означает, что графики стабилизационных отключений в этих регионах пока не действуют.

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Львовская область присоединилась к областям с аварийными отключениями

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал, что из-за превышения лимитов потребления электроэнергии, НЭК "Укрэнерго" дала распоряжение ввести в области графики аварийных отключений.

Все детали, как отметил Козицкий, должны сообщить в "Львовоблэнерго".

До этого в компании Укрэнерго сообщали, что аварийные отключения применяли в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях. Это произошло после того, как на неоднократные требования Укрэнерго к облэнерго придерживаться доведенных до областей лимитов, потребление продолжило расти.

Укрэнерго также отмечало, что ограничения будут действовать до тех пор, пока уровень потребления в областях не вернется к границам лимитов. Тогда облэнерго смогут вернуться к плановым графикам ограничений.

Отключения будут продолжаться и 5 июня

В Укрэнерго рассказали, что 5 июня дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Поэтому лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

В компании подчеркнули, что в случае превышения лимитов возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей. Для соблюдения лимитов облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей.

Директор Yasno Сергей Коваленко также обратился к украинцам из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины. Он отметил, что история такая, что уже даже поставки к объектам критической инфраструктуры во время экстренных может прерываться.

Поэтому Сергей Коваленко призвал украинских граждан подумать об этом в следующий раз, когда они будут включать кондиционер, ведь в случае очередного превышения лимитов будут также применяться экстренные отключения.