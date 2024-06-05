Что пытались сделать россияне с Запорожской АЭС: Лышенко о замысле оккупантов

Российские захватчики до сих пор находятся на территории Запорожской АЭС. За более чем два года оккупации они не смогли воплотить важную для себя задачу.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко, отметив, что Запорожская АЭС является важной для оккупантов в пропагандистском смысле.

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Какова ситуация на ЗАЭС

Известно, что Запорожская АЭС сейчас не работает на производство электроэнергии. Станция сейчас работает над поддержкой собственных "систем жизнедеятельности" и контролем всех процессов. Оккупанты постоянно осуществляют там различные провокации.

Как отметил Лышенко, с начала оккупации российские захватчики хотели переподключить Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме. Однако они до сих пор не смогли этого сделать. Основной целью оккупантов было запустить ЗАЭС и продемонстрировать это как победу через свою пропаганду.

Их цель была запустить атомную электростанцию и показать, что она работает. Это такой пропагандистский фетиш. Пропагандисты раздували мнение, что вот все запустят и будет дешевая электроэнергия на оккупированных территориях; будет еще дешевый газ; дешевое топливо. Прям рассказывают, что будет "рай на земле". А то, что запуск ЗАЭС невозможен – это просто для них нож в спину,

– сказал Лышенко.

Что происходит на ЗАЭС