"Майдан-3" в действии: где и как россияне агрессивно распространяют ИПСО
Не имея важных стратегических побед на фронте Россия пытается расколоть украинское общество изнутри. Для реализации конкретного плана выделили немалые средства.
Для того, чтобы расколоть украинское общество, российские спецслужбы придумали кампанию "Майдан-3". Однако военный обозреватель Роман Бочкала рассказал 24 Каналу, что России будет очень сложно достичь своей цели
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Как действует Россия
Президент Украины, а также Главное управление разведки сообщало, что российские спецслужбы проводят операцию Майдан-3. Она имеет целью посеять хаос в общество благодаря темам о военно-политическом руководстве Украины.
Я не верю в реализацию плана Майдан-3. Вспомним Медведчука и сколько лет он пытался изменить политический строй у Украины, сколько миллиардов долларов на это потратила Россия, но ничего у них не вышло. Сейчас это не точно удастся реализовать, потому что у них нет оснований,
– подчеркнул Роман Бочкала.
Конечно, у Кремля есть для этого желания и ресурсы. Однако нет едва ли не самого главного – той сети политических партий, общественных организаций или объединений, которые помогли бы в осуществлении этого плана.
"Россия в Украине, мягко говоря, сейчас "не в моде". Поэтому найти какую-то часть общество, которое бы это поддержало, абсолютно нереально. Действовать более гибридно, мол, "мы за мир", "только бы война завершилась" – могут. Такая аморфная масса, к сожалению, существует в любом государстве при любом военном конфликте", – заметил военный обозреватель.
Однако такая часть населения не является решающим голосом, потому что она неактивна. Поэтому даже если Россия будет апеллировать к ней, что сейчас, собственно, пытается делать, не сможет изменить устройство нашего государства, как того хочет.
На украинцев постоянно действует ИПСО
В то же время, нельзя отрицать активный прессинг России в информационном пространстве. Сейчас это ясно можно проследить.
Мы мониторим группы "информационных волонтеров", их телеграм-каналы. Они очень агрессивно настроены именно в сети. Я бы на это обратил внимание, потому что исследования показывают, что 63% украинцев черпают новости из телеграм-каналов,
– подчеркнул Бочкала.
Еще несколько лет назад в Украине преуспели российские информационные ресурсы – от соцсетей до СМИ. Сейчас этого нет, однако сейчас именно в телеграмме у россиян нет никаких ограничений и могут сильно влиять на каждого абонента.
"Информационные базы абонентов не столь защищены. Если задаться цель, можно найти все телефоны. Поэтому, к сожалению, украинцы постоянно под информационными атаками российской ИПСО", – заметил военный обозреватель.
Однако, опять же, большой вопрос, сможет ли Кремль достичь задуманной цели. Хотя то, что для этого сейчас пытаются делать все – факт.
Кампания "Майдан-3": что известно
- Президент Украины Владимир Зеленский 17 ноября сообщил, что Россия для дестабилизации в обществе развернет дезинформационную кампанию "Майдан-3". Вероятно, она направлена еще и на то, чтобы добиться переворота в стране.
- В Главном управлении разведки сообщили детали российского плана. Представитель ГУР Андрей Юсов объяснил, что к вопросу подходят комплексно. В частности, сосредотачиваются на внутриполитических проблемах в Украине.
- На претворение в жизнь дезинформационной кампании россияне потратили немалую сумму. Речь идет о 1,5 миллиарда долларов, а для ее ведения только в телеграме ушло 250 миллионов долларов.