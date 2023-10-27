Может быть даже позитив: как на Украину повлияет то, что спикером Конгресса США стал "трампист"

Новым спикером Палаты представителей США стал Майк Джонсон. Республиканец входит в "трамписты" и скептически относился к помощи Украине. Это может представлять определенные угрозы для нашего государства.

С другой стороны, пока украинцам не стоит волноваться относительно избрания Майка Джонсона. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович.

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У демократов достаточно голосов

Игорь Рейтерович отметил, что Майк Джонсон с начала полномасштабного вторжения осуждал действия России, однако выступал со скептическими замечаниями относительно оказания финансовой или военно-технической помощи Украине, не поддерживал происходящие в Конгрессе голосования.

По мнению политолога, вероятнее всего, его избрание не могло состояться без внутренних договоренностей среди республиканцев. Также Джонсон во время своей инаугурацией заявил, что нужно помогать Украине и Израилю.

Поэтому думаю, что мы сейчас находимся в начале политического торга, который пройдет в Конгрессе, где Белый дом будет выступать со своими инициативами, республиканцы – со своими. Где-то посредине они сойдутся и будут голосовать за поддержку Израиля и Украины. Возможно, изменятся некоторые условия получения этой помощи,

– предположил он.

Кроме того, у демократов тоже достаточно голосов. Они могут объединиться с частью республиканцев и выносить проекты на рассмотрение Конгресса даже без официального разрешения спикера. Такая процедура есть в американском парламенте.

Поводов для волнения пока нет. Конечно, украинцы должны учитывать и рассматривать все негативные сценарии избрания Майка Джонсона новым спикером Палаты представителей США. Однако пока речь идет только об уменьшении объема помощи Украине, а не о ее прекращении.

"Здесь есть один положительный момент. Поскольку в Украине уже несколько недель работает мониторинговая миссия, которая приехала проверять использование помощи. До старта реальных переговоров по оказанию помощи Украине могут появиться результаты работы этой миссии. Мне кажется, они будут позитивные для нас, что каждый доллар тратится на оборону, противодействие российской агрессии", – считает политолог.

По его словам, положительные результаты могут стать аргументом для демократов, когда будет обсуждение увеличения поддержки Украины.

Рейтерович об избрании Майка Джонсона: смотрите видео

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