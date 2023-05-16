Вплотную к врагу, – майор ВСУ рассказал реалии боев в Бахмуте
В последние несколько дней Вооруженные Силы Украины имеют успехи на Бахмутском направлении. Оборона Бахмута дается ценой сверхусилий, однако украинские бойцы делают невероятное.
Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Радион Кудряшов. Он добавил, что российская армия не жалеет боеприпасов и продолжает бросать на верную смерть новых солдат под Бахмут.
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ВСУ полностью контролируют ситуацию
Радион Кудряшов рассказал, что сейчас в Бахмуте идут стрелковые бои от одного метра. Военнослужащие ВСУ делают невероятное – встречают врага в упор. Оккупанты не жалеют боеприпасов и разрушают украинские укрепрайоны.
"Российская пехота не заканчивается. Враг не устает и продолжает подбрасывать новые отделения, взводы и роты", – отметил майор ВСУ.
По его словам, оборона в Бахмуте дается тяжело. Ситуация динамичная, но полностью контролируемая ВСУ. Логистическое сообщение сейчас тоже под полным контролем Украины.
Более того, украинские бойцы имеют небольшой оперативный успех, который помогает контролировать подъезды к городу.
Россия сконцентрировала все свои усилия в Бахмуте. Сейчас наши бойцы оказывают давление не только в городе, но и на его окрестностях, создавая напряжение по всей линии.
– добавил Кудряшов.
Он считает, что это давление приведет к пролому какого-то участка на Бахмутском направлении.
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Применение авиации
Заместитель командира 3-й штурмовой бригады отметил, что россияне воюют под Бахмутом всеми родами войск, начиная от заключенных ЧВК "Вагнера" и заканчивая кадровыми бригадами армии России.
Также Кудряшов сообщил, что на линии столкновения враг применяет вертолеты и истребители.
"Каждые сутки у нас происходит удачный восток ракеты ПЗРК "Иглы" или "Стингера" и мы имеем точное попадание именно по авиации на Бахмутском направлении. Поэтому оккупанты активно применяют тактическую авиацию, которая помогает им контролировать передний план", – рассказал майор ВСУ.
Уничтожение бронеколонны под Бахмутом
У россиян достаточно средств, которые они используют на переднем плане. Россия получила от советской армии большое наследие, которое сегодня оккупанты используют на линии разграничения. Это как современные виды вооружения, например БМП-3, так и устаревшие модели танков и БМП, выпущенные в 50 – 70 годах ХХ века.
Украинская армия современна. С помощью новейших приборов наблюдения, квадрокоптеров и других летучих средств ВСУ контролируют продвижение врага на переднем плане, ведут контрбатарейную борьбу, поддерживают работу пехоты и артиллерии.
– подчеркнул Кудряшов.
Заместитель командира 3-й штурмовой бригады заявил, что украинские бойцы работают не на количество, а на качество.
"Маленькая советская армия никогда не победит большую советскую армию. Поэтому нам нужно быть более современными и развитыми. Именно с помощью этих мер мы, как прогрессивная армия, даем действующее сопротивление врагу, существенно превосходящему в количестве", – подытожил Кудряшов.
ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении: что известно
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские войска за два дня продвинулись на Бахмутском направлении на расстояние от 350 м до 2 км.
- Генерал-полковник Александр Сырский снова посетил командиров и воинов под Бахмутом. Вместе с командирами частей и подразделений Сырский обсудил и принял необходимые решения для продолжения оборонной операции города. Он также отметил наградами защитников и вручил бойцам подарки.
- Британская разведка сообщила, что украинские войска сумели стабилизировать фланги под Бахмутом в свою пользу. В центре города продолжаются ожесточенные бои, однако ВСУ за последние четыре дня достигли тактического прогресса.