В Макаровке россияне попали в засаду: новые детали освобождения поселка

Украинские защитники освободили Макаровку на Донетчине. Захватчики попали там в засаду.

По информации "Милитарного", в освобождении населенного пункта участвовали 137-й отдельный батальон морской пехоты и 2-й батальон морской пехоты. Работу украинских военных показали на странице 35-й отдельной бригады морской пехоты.

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Россияне попали в засаду в Макаровке

Во время освобождения Макаровки украинские военные на одной из дорог устроили засаду для россиян. На видео, обнародованном бойцами, видно, как вражеская бронемашина КАМАЗ "Тайфун" во время движения попадает под удар из дома у дороги.

Украинские морские пехотинцы рассказали, что для штурма привлекли танки и бронемашины Mastiff, которые хорошо себя показали. Ими морские пехотинцы начали овладевать в июне прошлого года. В частности, Mastiff:

предназначены для перевозки пехоты,

хорошо защищены производителем от стрелкового оружия, наземных мин и самодельных взрывных устройств.

Населенный пункт Макаровка на Донетчине освобожден. Одесские морские пехотинцы продолжают гнать оккупантов из украинской земли. В этот раз военные находились в авангарде освобождения села Макаровка Донецкой области. Как результат, часть личного состава врага была уничтожена, часть взята в плен, часть сбежала,

– отметили в 35-й отдельной бригаде морской пехоты.

Защитники добавили, что в настоящее время в населенном продолжаются стабилизационные действия.

Украинские бойцы освободили Макаровку: видео

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Кратко о продвижении украинских войск

Украинские защитники перешли в наступление по нескольким направлениям, среди которых и Бахмутское. По состоянию на 13 июня Силы обороны Украины освободили Новодаровку на Запорожье, а также 6 населенных пунктов в Донецкой области:

Нескучное;

Благодатное;

Макаровку;

Сторожевое;

Лобковое,

Левадное.

В Минобороны 11 июня официально подтвердили, что ВСУ смогли деоккупировать Макаровку и Благодатное. Накануне стало известно, что наши бойцы освободили Лобковое и Левадное. К сожалению, освобожденные от оккупантов населенные пункты практически полностью уничтожены захватчиками.