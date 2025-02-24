Макрон прибыл в Белый дом: Трамп не вышел его встречать

Эммануэль Макрон 24 февраля прибыл в Белый дом с официальным визитом. Президент Франции встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Barron's. Одной из тем разговора президентов будет будущее Украины и война.

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Что известно о приезде Макрона в США

По данным журналистов, Эммануэль Макрон прибыл в Вашингтон утром 24 февраля по местному времени. Он прибыл в Белый дом, чтобы присоединиться к своему американскому коллеге Дональду Трампу для телефонного разговора с главами стран G7.

СМИ также опубликовали видео, где президент Франции приезжает на машине в Белый дом. Однако его не вышел встречать лично Дональд Трамп.

Вместо президента США это сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Макрона не встретил Трамп лично во время его приезда в Белый дом / Видео C-SPAN

Эммануэль Макрон помахал рукой перед тем, как войти в дверь, ведущую в Овальный кабинет, чтобы присоединиться к разговору с "Большой семеркой".

К слову, ранее журналисты The Times писали, что Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер стремятся призвали Дональда Трампа отказаться от переговоров с Россией во время своих встреч с американским лидером. Зато Европа готова предложить четкие гарантии безопасности для Украины.