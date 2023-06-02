Путин может иметь на каждого папку, – Клочок предположил, почему Макрон заговорил о переговорах

Эммануэль Макрон заявил, что в случае, если будет стоять вопрос между судом над Владимиром Путиным в Гааге и переговорами с ним, приоритетом будут переговоры . Уже больше года идет война, однако президент Франции продолжает говорить о переговорах с Путиным .

Руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок обратил внимание на лидеров стран, сделавших заявления, созвучные с позицией России – Франции, Венгрии, Хорватии, Сербии. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Так, как хочет Путин, не будет

Несмотря на все происходящие в Украине в последние почти полтора года, есть еще ряд стран, руководители которых позволяют себе делать заявления в поддержку Путина: мол, давайте с ним о чем-то договариваться.

Чем дальше, тем больше людей в мире понимают, что с главой Кремля не то что не о чем договариваться, он сам этого не хочет. Он стоит на позиции или будет по-моему, или – никак,

– подчеркнул политический аналитик.

Но для Украины это неприемлемо. Так, как хочет Путин, точно не будет. И он рано или поздно будет уничтожен.

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Могли быть договоренности

А Макрон, Орбан, Вучич и другие делают заявления в его поддержку, потому что у Путина на каждого из них есть папка. И содержимое ее может оказывать серьезное давление на них, если данные из папок будут опубликованы.

Макрон победил на президентских выборах во Франции очень странно. Хотя у него была соперница – Мари Ле Пен, которая есть пропутинской. И глава Кремля имел возможность помочь ей победить. Но победил Макрон. И потому можно предположить, что у него с Путиным могли быть какие-то договоренности,

– заметил Клочок.

Так же, как и у Орбана, Вучич и других пророссийские политиков в Европейском Союзе. И Путин их еще может использовать для того, чтобы озвучивать необходимые ему тезисы.

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