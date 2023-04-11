Проходил обучение в Британии и мечтал о победе: на фронте погиб воин со Львовщины

Украина, к сожалению, теряет лучших. На фронте погиб военный Максим Труба, родом из Львовской области.

28-летний воин проходил обучение в Британии. Он защищал Украину под Бахмутом.

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Что известно о погибшем воине

Максим Труба присоединился к рядам ВСУ добровольно. Защитник погиб 8 апреля в бою с российскими оккупантами за свободу Украины.

Максим был родом из села Зимна Вода Львовской области. В 2017 году он окончил Львовский институт экономики и туризма с полученной специальностью "Гостинично-ресторанное дело".

Военный проходил срочную службу и уже в начале марта 2022 добровольцем пошел в ряды ВСУ.

Сначала Максим служил в Яворове, а потом поехал на учения в Великобританию. После этого мужчина воевал под Бахмутом.

Максим мечтал о победе Украины, но не дождался…

В это тяжелое время низко склоняем головы перед светлой памятью защитника, отдавшего свою жизнь за мирное небо над Украиной. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, разделяем их боль, разделяем горе. Вечная память воину!

– написали в Зимноводовском сельском совете.



Максим Труба присоединился к рядам ВСУ добровольно / фото Зимноводовский сельский совет

Тяжелые потери Украины

Недавно на Закарпатье простились с 44-летним Иваном Богданом. Герой был отцом восьми детей и больше года назад похоронил жену.

В Запорожье 7 апреля попрощались с украинским защитником Денисом "Викингом" Ясинским. Он погиб 31 марта под Бахмутом.

Также в Киеве в последний путь отправили ученого Бижана Шаропова, погибший на фронте в 2022 году.

1 апреля свою жизнь за независимость Украины отдал воин Константин Скиба. Он воевал в рядах 93 ОМБр "Холодный Яр" и защищал Бахмут в Донецкой области.

выражает соболезнования всем родным и близким погибшего воина.