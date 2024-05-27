В Третьей штурмовой резко раскритиковали Шольца, который против ударов по России западным оружием

Заместитель командира 3-й ОШБр отреагировал на слова канцлера Германии Олафа Шольца, который заявил, что против ударов по России западным оружием. Максим Жорин возмутился опасением немецкого лидера относительно "эскалации".

По мнению украинского военного, говорить о риске "большой войны", учитывая бомбардировки россиянами украинских городов – это слабость западных лидеров.

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Осталось только ядерное оружие

Жорин утверждает, что бомбардировки россиянами украинских городов и все, что происходит на фронтах – уже давно стало настолько большой войной, что никакой дальнейшей "эскалации" не может быть.

Я так понимаю, х***рить КАБами по "Эпицентру" посреди выходного дня, с сотнями посетителей – это еще не большая война. А отвечать ударами по российской территории, это уже "эскалация",

– говорит Максим Жорин.

По словам заместителя 3 ОШБр, россиянам осталось разве что ядерное оружие применить, но учитывая масштабы обстрелов украинских городов, тактическое ядерное оружие не будет чем-то катастрофическим.

Слабость Запада – не новость

Жорин отмечает, что страны Запада сейчас слабые и все еще пытаются играть в какие-то рамки с Россией. В то же время оккупанты плевали на все возможные правила, как и на сам Запад. Они своих союзников определили, работают с ними очень эффективно. И мнение Шольца или кого-то другого никого там не интересует.

По мнению военного, главная проблема Украины в том, что пока мы не наладим собственное военное производство, будем полностью зависеть от своих союзников с "комплексами неполноценности".

Позиции западных лидеров разнятся