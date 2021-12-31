Максимальные ставки Путина и Байдена: как США боролись с шантажом России

2021 год резко сломил ситуацию в российско-украинской войне. Этот слом принес еще большую агрессивность врага, но стало понятнее – кто настоящий друг, а кто только делает вид, что дружит.

За 2021 год Россия дважды угрожала Украине масштабным вторжением, стягивая свои войска к нашим границам. И оба раза всё заканчивалось громкими переговорами между Владимиром Путиным и Джо Байденом.

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Байден назвал Путина убийцей

8 декабря 2021 года – сразу после переговоров Байдена и Путина, советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что за вторжение в Украину, Запад подготовил для Путина невиданные до сегодня экономические санкции, для Украины – больше военной помощи, а для Европы – усиление восточного фланга НАТО.

Такой итог кажется логичным, ведь сколько можно терпеть агрессивное поведение кремлевского гопника? Но стоит вспомнить, с чего все начиналось.

Середина марта – в одном из интервью американский президент назвал Владимира Путина убийцей. Это "Yes, I do" на Западе немного затмило другие тревожные новости. Россия демонстративно начала стягивать войска к украинской границе.

Начало апреля 2021 года – Владимир Зеленский в обращении к украинцам сообщил, что Россия стянула к нашим границам огромные группировки войск. На тот момент у наших восточных границ уже было сконцентрировано около 100 тысяч российских солдат и сотни единиц боевой техники.

Обращение Владимира Зеленского об эскалации агрессии России: смотрите видео

Но ключевым в обращении Зеленского стало слово "шантаж". Ведь именно бряцание оружием и угрозы в адрес Украины и Запада стали главным оружием Путина на 2021 год. Цель проста – показать силу и выбить как можно больше уступок.

К обеспокоенности Украины присоединились ЕС, Великобритания, Канада, Турция, США – весь западный мир. И все требовали от Путина прекратить провокацию. Кремль лишь заявил, что перемещение войск – это их личное дело.

13 апреля – Путин и Байден впервые созвонились

13 апреля – Байден впервые созвонился с Путиным. Белый дом потребовал от Кремля прекратить концентрацию войск у границ Украины.

Но на тот момент сообщения от администраций президентов двух стран выглядят очень лаконично – Байден выразил поддержку суверенитета Украины и ожидал предсказуемых отношений с Россией, Путин – говорит о каком-то "внутри украинском конфликте".

В этот же день в Брюсселе проходило экстренное заседание комиссии Украина – НАТО. Мы слышали первый сигнал о том, что Альянс на нашей стороне.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время заседания Комиссии Украина – НАТО абсолютно все государства-члены НАТО высказались в поддержку Украины.

Ни у кого нет никаких разночтений относительно того, что происходит на границе с Украиной и кто это делает. Есть абсолютный консенсус в поддержку Украины в этой ситуации,

– сказал Дмитрий Кулеба.

В это же время в России родился главный тезис, который должен был оправдать их агрессивное поведение на украинской границе.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что все маневры российских войск вызваны "активизацией войск НАТО в Черном море". Мол, Россию сильно беспокоит увеличение количества военных учений при участии Украины.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил, мол, в Украине вскоре "может вспыхнуть война, потому Кремль готовится защищаться". Угроза нового витка войны – сохранялась.

Смотрите итоговый выпуск WTF о России и США: видео

Терпение США начало сдавать

15 апреля 2021 года терпение США начало сдавать. Ведь кроме украинского вопроса к России накопилось огромное количество – от финансирования боевиков, которые убивали американских солдат в Афганистане, до массовых кибератак против госучреждений и до постоянных вмешательств в выборы.

Решено – США ввели новый пакет санкций против госдолга России. В этот же день США отказались от планов отправки своих эсминцев в Черное море, как это было анонсировано ранее.

23 апреля российские войска, якобы начали отход от украинской границы и из оккупированного Крыма. Якобы потому, что позже все мы узнали, что большая часть войск так и осталась у границ.

С этого момента Джо Байден и Владимир Путин начали готовиться к личной встрече "где-то в Европе".

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Отмена санкций против оператора "Северного потока-2"

19 мая 2021 года, как гром среди ясного неба, из Вашингтона пришла новость – Белый дом отменил введение санкций против оператора "Северного потока-2".

По словам Байдена, такой шаг был необходим для налаживания отношений с Германией. Но в Украине эти новости приняли негативно, ведь они значили только одно – "Северный поток-2" достроят и Украина окажется под ударом России.

16 июня – первая встреча Байдена и Путина

Начало июня 2021 года – Джо Байден, впервые в качестве президента США приехал в Европу, чтобы обсудить противодействие России и Китаю.

В это время уже известна дата его встречи с Владимиром Путиным и начали звучать первые домыслы о том, что ради консолидированной борьбы, в первую очередь с Китаем, Байден пойдет на уступки российскому президенту.

Звучали и другие домыслы – Байден стремится показать Кремлю, что ему удается создать единый западный фронт против России.

16 июня – первая встреча Байдена и Путина. Еще до ее начала никто особо не верил в какой-то прорыв. Хотя ситуация, казалось, накалена до предела:

войска от границы с Украиной Кремль не отвел;

Путин всячески пытался поглотить Беларусь;

всего месяц до этоо российские хакеры атаковали крупнейшую энергетическую сеть США Colonial PipeLine.

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Один из месседжей, которым хвастался Байден после встречи звучал так: "Я открыто предупредил Путина, что на каждое действие найдется противодействие, причем не всегда видимое публике".

Другой звучал иначе: "В областях, где наши интересы совпадают, США и Россия должны сотрудничать".

Первая встреча Байдена и Путина: смотрите видео

Что касается Украины, то здесь впервые и от Байдена, и от Путина прозвучали одинаковые месседжи, но в разной интерпретации – чтобы закончить войну на Донбассе, следует выполнить минские соглашения.

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Тогда многие восприняли эти слова как некую уступку Байдена. Мол, "старик сдался, а Путин получил то, что хотел".

Но тогда же, впервые из уст Байдена, прозвучала заветная фраза – виденье минских соглашений в Киеве и Москве разное, и если Кремль не пойдет на сближение этих позиций, Вашингтон направит в Киев летальное оружие.

Уже в конце июня в Черном море прошли масштабные учения Украина – НАТО Sea Breeze, а в августе в Киеве приземлились первые военные самолеты с оружием на борту, ведь Кремль так и не пошел на выполнение Минска.

23 августа – первый саммит Крымской платформы

23 августа России напомнили, что вопрос Крыма открыт и никто на Западе не собирается мириться с его оккупацией – в Киеве прошел первый саммит Крымской платформы.

Как прошел саммит Крымской платформы: смотрите видео

Администрация Байдена широко приветствовала этот формат, что вызвало настоящий шквал истерики в Кремле. В этот момент появились явные признаки дипломатии Байдена – он хочет нормальных отношений с Россией, но компромиссы по Украине для него неприемлемы.

1 сентября – встреча Байдена и Зеленского

1 сентября 2021 года в Вашингтоне прошла встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского. Эта встреча окончательно развеяла все сомнения о том, будут ли США в полной мере стоять на стороне Украины.

Зеленский и Байден провели встречу в Вашингтоне: смотрите видео

Главным документом, опубликованным по итогам визита, стало совместное заявление о стратегическом партнерстве. Этот объемный текст охватывает широкий круг вопросов, от оборонного взаимодействия до сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса.

"Северный поток-2" охарактеризован в нем как угроза для европейской безопасности. Но все же главным стало другое – Рамочное соглашение об оборонном сотрудничестве, которое предполагало:

увеличение военной помощи Украине;

углубление оборонного сотрудничества в Черном море, киберпространстве, противодействии российской агрессии;

обмен военными технологиями и разработками.

Еще до подписания министр обороны США Ллойд Остин заявил следующее: "Министерство обороны США привержено укреплению стратегического оборонного партнерства. Рамочное соглашение, которое подпишем сегодня, расширяет наше сотрудничество".

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"Мы убеждены, что оно поможет Украине противостоять российской агрессии и провести реформы обороны, что будет способствовать стремлению Украины вступить в НАТО и углубит наше сотрудничество в таких областях, как безопасность на Черном море, кибербезопасность и обмен разведданными", – говорил Остин.

Россия начала разрывать отношения с Западом

Но все это видят и в Москве – становится очевидно, Джо Байден, несмотря на упорство России, занимает четкую позицию усиления Украины. В ответ на это Россия начала разрывать всевозможные отношения с Западом.

18 октября 2021 года глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о выходе представителей России из представительства при НАТО. Это якобы стало ответом на то, что ранее 8-х российских представителей при НАТО уличили в шпионаже.

С этого момента начался новый виток шантажа со стороны России, ведь Кремль одна за другой уже не первый месяц терял свои позиции в мире. Даже в украинском вопросе Путину не удавалось склонить Киев и Запад на уступки.

31 октября – Кремль возобновил наращивание войск

31 октября 2021 года американское издание The Washington Post первым сообщило о том, что Кремль возобновил наращивание войск на границе с Украиной. Параллельно Европа страдала от газового и миграционного шантажа Путина.

Начало ноября 2021 года – в Москву прилетел глава ЦРУ Уильям Бернс. Как стало известно позже, он предупредил Путина об ответных мерах США в случае военной агрессии против Украины.

В течении следующего месяца американская разведка всячески пыталась убедить страны Евросоюза в том, что Россия готовит новое вторжение в Украину.

Наращивание войск на границе с Украиной: смотрите видео

Параллельно с этим, министр обороны США Ллойд Остин в Брюсселе убеждал своих коллег по НАТО сменить в стратегической концепции Альянса роль России. Отныне статус Москвы для НАТО менялся с "партнера" на "источник потенциальных агрессивных действий".

10 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне обновленную Хартию стратегического партнерства между Украиной и США. Это станет кульминацией в выстраивании оборонного сотрудничества.

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17 ноября глава МИД России Лавров опубликовал закрытую переписку с коллегами из Германии и Франции, в которой обсуждалось будущее нормандского формата.

Из переписки мы узнали, что Кремль пытался навязать свое видение войны на Донбассе, где война характеризуется как "внутри украинский конфликт", Россия – "простой посредник", а диалог Киев "должен вести с боевиками на Донбассе".

Франция и Германия от такого предложения отказались, а Кремль заявил: "В таком случае, мы уходим из Нормандии. Это тупик".

18 ноября – Путин потребовал "гарантии безопасности"

18 ноября – Путин заявил, что все его действия – это ответ на действия НАТО. По его мнению, США и Альянс перешли все его красные линии, ведь помощь Украине продолжается, а американские войска все чаще появляются в Черном море.

Потому он требовал от Запада "гарантий безопасности" для России. Стягивание войск к украинской границе продолжалось. В конце ноября – начале декабря США перешли к угрозам.

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После долгих переговоров и консультаций с европейскими партнерами Джо Байден заявил, что если Россия вторгнется в Украину – ее ждут невиданные экономические санкции, а НАТО станет еще ближе. Причем отныне – это коллективный ответ всего Запада, а не только США.

1 декабря Путин повысил ставки и потребовал от Запада нерасширения НАТО на восток и непринятие Украины в Альянс. В НАТО решительно ответили – не Путину решать такие вопросы.

Видеоконференция Байдена и Путина

7 декабря Джо Байден и Владимир Путин уже в третий раз за год пообщались тет-а-тет – в этот день прошла видеоконференция двух президентов.

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По результатам встречи советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан раскрыл подробности переговоров с Путиным в несколько тезисов – в случае вторжения в Украину Россию ждут санкции, которые США не решились ввести в 2014 году:

отключение России от платежной системы SWIFT;

арест активов путинских олигархов, которые именуют "русским триллионом";

санкции против "Газпрома" и "Роснефти";

санкции против госдолга России;

запрет конвертации российского рубля в иностранную валюту.

Кроме того, именно вероятное вторжение в Украину спровоцировало то, чего так боится Путин - войска НАТО усилятся на восточном фланге, а Украина получит огромное количество оружия для отражения атаки.

Но после переговоров два тезиса Байдена всё же вызывают горячие споры.

Американские СМИ опубликовали данные о том, что Байден обещает Путину переговоры в НАТО на тему российской безопасности и о том, что Вашингтон может оказать давление на Киев по части предоставления Донбассу особого статуса.

Это тут же вызвало епонимание и даже претензии в адрес Байдена со стороны Украины и восточноевропейских стран.

9 декабря – разговор Байдена и Зеленского

9 декабря Джо Байден и Владимир Зеленский полтора часа говорили по телефону. И этот разговор расставил многие точки над И.

По словам Зеленского, Белый дом не планирует отходить от всех обещаний данных ранее, но все же украинский президент предлагает Байдену ввести санкции против России и предоставить оружие Украине уже сегодня, а не дожидаясь войны.



Зеленский и Байден поговорили по телефону / Фото Офиса Президента

В тот же день, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергает информацию о давлении на Киев и диалоге между НАТО и Москвой.

И в этот момент, то ли повышая, то ли понижая ставки, Путин потребовал пересмотреть результаты Бухарестского саммита 2008 года, где Украине и Грузии было дано обещание вступления в НАТО в будущем. Кремль требует этот пункт вычеркнуть.

Кроме того, Путин пошел на просто смехотворные требования, которые сводятся к одной фразе – Запад должен признать, что СССР не развалился, он всё еще существует в виде России.

Заканчивает Украина 2021 год с боевым настроем, который прекрасно изложил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба: "Мы готовы отстаивать свой суверенитет с оружием в руках. Украинцы не боятся войны, мы в ней уже 8 лет, но новое наступление принесет огромное количество смертей среди российских солдат".