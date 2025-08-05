Трагедия на Волыни: 11-летний мальчик сбил насмерть свою 2-летнюю сестру
- 11-летний мальчик на автомобиле совершил наезд на свою 2-летнюю сестру.
- Происшествие произошло в селе Немир.
Смертельный инцидент произошел вечером, 4 августа, в селе Немир Луцкого района. Там несовершеннолетний мальчик случайно повлек смерть свое малолетней сестры.
Отмечается, что 11-летний мальчик в отсутствие взрослых самостоятельно сел за руль автомобиля, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.
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Как погиб двухлетний ребенок на Волыни?
Мальчик начал выезжать из гаража. Во время этого он совершил наезд на свою двухлетнюю сестру. От полученных травм девочка погибла на месте происшествия.
Кроме того, транспортное средство зацепило еще одного малолетнего – 7-летнего брата. Мальчик получил незначительные телесные повреждения, его не госпитализировали.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего". Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
В каких недавних авариях погибли или пострадали дети?
- К слову, 3 августа в ровенском Дубно в ДТП тоже погиб двухлетний ребенок. Там произошло столкновение автомобилей Renault Scenic и Ford Fiesta. Там произошло столкновение автомобилей Renault Scenic и Ford Fiesta. Водителя Ford Fiesta, двух пассажирок минивэна, а также трех человек из легковушки медики доставили в больницу.
- В Житомире 2 августа 32-летний мужчина на автомобиле Audi совершил наезд на 14-летнего велосипедиста. Юноша погиб.
- В Сумской области погибла несовершеннолетняя водитель. За рулем Dacia Logan была 17-летняя девушка. Она не справилась с управлением, выехала на обочину и допустила опрокидывание транспортного средства. Девушка погибла на месте. Трое пассажиров – подростков не получили телесные повреждения.
- Между тем, в Новояворовске 15-летний подросток получил тяжелые травмы после падения в шахту лифта заброшенной недостройки во время фотографирования на крыше здания. Парень госпитализирован в реанимацию.
- Ночью 31 июля вблизи Баштанки опрокинулся пассажирский автобус Neoplan, в результате чего травмировались люди. На время происшествия в салоне находились 12 пассажиров, из них шестеро граждан, среди которых трое детей 7, 10 и 13 лет получили травмы. 13-летнего мальчика госпитализировали, а другим травмированным назначили амбулаторное лечение.
- Вечером 28 июля в Румынии во время шторма в дельте Дуная опрокинулась туристическая лодка с 14 пассажирами на борту.
Погибли 4 человека, в том числе ребенок. 6 человек самостоятельно добрались до берега благодаря спасательным жилетам.