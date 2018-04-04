21:59
4 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
9°C
17°C 5°C
  • четверг
    15°C 9°C
  • пятница
    14°C 8°C
  • суббота
    10°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сырная катастрофа. Защитник Путин
Вєсті Кремля
23:55, 3 апреля
Вести.UA. Клубничка Луценко. Взвешенные чиновники
Вєсті.UA
22:29, 3 апреля
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G

Мальчик стал звездой сети после особого исполнения песни Хэнка Уильямса: курьезное видео

88 Читати новину українською
Мейсон Рэмси
Мейсон Рэмси / Фото из соцсетей

10-летний мальчик Мейсон Рэмси завоевал большую популярность после опубликования видео с его пением. Мальчик не побоялся исполнить песню легендарного американского певца Хэнка Уильямса, однако сделал это по-особенному.

Подросток стал посреди супермаркета в штате Иллинойс и спел песню Lovesick Blues, которая была хитом в 60-х годах. Мальчик готовился к выступлению и одел классическую одежду. Его исполнение композиции захватывало всех слушателей в магазине.

Читайте также: 25 курьезных фото манекенов, которые сделали шопинг веселым

После публикации ролика в Twitter Мейсон Рэмси стал популярным. Более 2 миллионов пользователей соцсети посмотрели запись, а 20 тысячам людей видео понравилось. Люди активно обсуждали пение ребенка. Одни отметили курьезность выполнения и подшучивали над юношей, однако большинство американцев признались, что после прослушивания песни запомнили оригинальное звучание голоса Рэмси.

Теги: LifeStyle Несовершеннолетние Дети Новости США Курьезные новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Пасхальные яйца и крашанки: яркие и простые идеи для украшения
сегодня, 21:00 Пасхальные яйца и крашанки: яркие и простые идеи для украшения
Олена Булан 4682
Если Facebook надоел: как пользоваться и что читать в Telegram
сегодня, 20:01 Если Facebook надоел: как пользоваться и что читать в Telegram
Тетяна Бучок 175
Технологии блокчейн в инфраструктуре Украины: что планируют в министрестве
сегодня, 18:00 Технологии блокчейн в инфраструктуре Украины: что планируют в министрестве
Яніна Ткачук 99
Єдиний позитивний імпульс у справі з Бубенчиком
сегодня, 17:00 Єдиний позитивний імпульс у справі з Бубенчиком
Володимир Шередега 791
Классический рецепт кулича: ингредиенты и цены
сегодня, 15:01 Классический рецепт кулича: ингредиенты и цены
4921
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук