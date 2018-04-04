Мальчик стал звездой сети после особого исполнения песни Хэнка Уильямса: курьезное видео

10-летний мальчик Мейсон Рэмси завоевал большую популярность после опубликования видео с его пением. Мальчик не побоялся исполнить песню легендарного американского певца Хэнка Уильямса, однако сделал это по-особенному.

Подросток стал посреди супермаркета в штате Иллинойс и спел песню Lovesick Blues, которая была хитом в 60-х годах. Мальчик готовился к выступлению и одел классическую одежду. Его исполнение композиции захватывало всех слушателей в магазине.

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После публикации ролика в Twitter Мейсон Рэмси стал популярным. Более 2 миллионов пользователей соцсети посмотрели запись, а 20 тысячам людей видео понравилось. Люди активно обсуждали пение ребенка. Одни отметили курьезность выполнения и подшучивали над юношей, однако большинство американцев признались, что после прослушивания песни запомнили оригинальное звучание голоса Рэмси.