С маленьким уточнением: в Кремле поддержали условие Зеленского для встречи с Путиным
23 сентября 2021 , 14:32Читати новину українською
Источник:Интерфакс
В Москве заявили, что встреча президентов России и Украины может состояться. Но для этого Владимир Зеленский и Владимир Путин должны быть готовы к общению, согласовать должны и тематику их разговора.
В Кремле в очередной раз высказались относительно возможной встречи глав Украины и России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вновь назвал условия.
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Россия о встрече Зеленского и Путина
Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения,
– отметил Песков.
Мол, оба политика должны понять, о чем им разговаривать. Тогда и состоится встреча.Обратите внимание! Зеленский, выходя 22 сентября из здания ООН после выступления на сессии Генассамблеи, ответил на вопросы российских журналистов о встрече с Путиным. Украинский президент отметил, что она произойдет, когда глава Кремля будет к этому готов.
Возможная встреча Зеленского и Путина: что известно
- Еще в апреле 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться на Востоке Украины. Тот в ответ посоветовал беседовать с боевиками.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона полностью готова к встрече, однако Кремль ее не хочет.
- Спикер президента Сергей Никифоров сообщил, что президенты встретятся только для того, чтобы обсудить Крым.
- В начале сентября Зеленский вновь подчеркнул свою готовность к встрече. Но у Путина ответили, что обсуждать Крым и Донбасс не будут.