С маленьким уточнением: в Кремле поддержали условие Зеленского для встречи с Путиным

В Москве заявили, что встреча президентов России и Украины может состояться. Но для этого Владимир Зеленский и Владимир Путин должны быть готовы к общению, согласовать должны и тематику их разговора.

В Кремле в очередной раз высказались относительно возможной встречи глав Украины и России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вновь назвал условия.

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Россия о встрече Зеленского и Путина

Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения,

– отметил Песков.

Мол, оба политика должны понять, о чем им разговаривать. Тогда и состоится встреча.

Возможная встреча Зеленского и Путина: что известно

Еще в апреле 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться на Востоке Украины. Тот в ответ посоветовал беседовать с боевиками.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона полностью готова к встрече, однако Кремль ее не хочет.

Спикер президента Сергей Никифоров сообщил, что президенты встретятся только для того, чтобы обсудить Крым.

В начале сентября Зеленский вновь подчеркнул свою готовность к встрече. Но у Путина ответили, что обсуждать Крым и Донбасс не будут.