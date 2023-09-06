"Контрнаступления ВСУ не было, но его отбили": Симоньян запуталась в методичках

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян снова отметилась своими заявлениями. Она заявила, что якобы ВСУ не провели обещанное контрнаступление. Однако впоследствии сказала, что Россия все равно его отбила.

Видимо, российским пропагандистам выдают так много "методичек", что те уже путаются в высказываниях. Так случилось и на этот раз, Симоньян прибегла к очередному "экспертному анализу", передает 24 Канал.

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Свой "спич" кремлевская пропагандистка начала с нареканий, что "контрнаступление ВСУ не произошло ни весеннее, ни летнее, поэтому будем ждать осенне-зимнего". Однако потом что-то пошло не так, Симоньян заговорилась.

Контрнаступление, которое готовило против нас весь западный мир, повторяю, мы отбили без существенных потерь для себя,

– сказала пропагандистка.

И так, напомним, по данным Генштаба общие боевые потери России к утру 6 сентября составляют уже более 266 290 оккупантов.

Россия имеет "много" союзников

Впоследствии Симоньян заявила, что Россия в преступно начавшейся войне против Украины только с одним союзником - Беларусью. Впоследствии она оговорилась, что Беларусь "это и есть мы", что "Россия и Беларусь – единое союзное государство".

Далее она заявила, что для тех, кто сомневался в мировой поддержке путинской войны, Россия имеет гораздо больше союзников, чем тех, против кого она воюет.

Страны БРИКС, латинские, африканские и арабские государства имеют больше населения, чем воюющие против нас. Если брать в людях, а считать всегда нужно в людях,

– сказала Симоньян.

Затем пропагандистка помечтала, что вышеупомянутые страны не осуждают Россию. Вместо этого ждут, чтобы та как можно быстрее победила в войне против Украины. Впоследствии начала жаловаться, что "союзники" России не посылают своих солдат на помощь стране-агрессору. Поэтому на поле боя Россия-матушка только одна.

"Однако когда мы победим, а мы обязаны победить - они сразу же воспользуются плодами нашей победы", – мечтала Симоньян.

Россия снова в одиночестве

Сначала пропагандистка говорит, что у России много союзников, а после – "они воспользуются нашей победой". Очевидно, что у Симоньян "что-то не то на суфлере", потому как иначе можно объяснить ее следующие слова.

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"Мир не станет прежним. И когда мы победим, мы должны с гордостью признать, что это невиданное, немыслимое и неслыханное достижение в нашей истории. В одиночестве против всей силы Запада ", – сказала Симоньян.

Как же в одиночестве, если "на стороне России больше союзников". И снова Симоньян противоречит своим словам.

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