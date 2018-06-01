Мария Бурмака в новом образе презентовала клип на песню "Рыбка": видео

Народная артистка Украины Мария Бурмака презентовала новый клип на песню "Рыбка". По словам певицы, эта песня о взрослых чувствах сильной женщины, когда вещи хочется называть своими именами.

Композиция была создана в тандеме с саундпродюсером Вадимом Лисицей, а режиссером видеоработы стала Инна Грабар.

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Мария Бурмака

Мария Бурмака о новом клипе на песню "Рыбка": "Часто уже вроде взрослые люди называют друг друга смешными и немного странными словами. С нежностью, теплотой и любовью. Солнышко, котик, жемчужинка, золотая рыбка. А бывает что и чувства проходят, а эти слова остаются и живут своей жизнью. Обрастают собственными историями и легендами. Когда писалась эта песня, я как раз думала о том, какая разница, как тебя называют, если с этим человеком ты чувствуешь себя настоящей женщиной".

Смотрите клип Марии Бурмаки на песню "Рыбка":