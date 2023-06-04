Враг совершает интенсивные наступления, но безуспешно, – в ВСУ рассказали о боях возле Марьинки
Российские захватчики безуспешно пытаются наступать в районе Марьинки Донецкой области. Только за сутки они потеряли убитыми и ранеными 130 оккупантов.
Об этом 24 Каналу рассказал представитель Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. По его словам, оккупанты регулярно штурмуют позиции украинских военных. Но в целом ситуация в Марьинке контролируемая.
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Только за ночь зафиксировали 8 штурмовых действий со стороны россиян. В частности, там воюют кадыровцы, прибывшие сюда в течение этой недели.
Они хорошо подготовлены, хорошо экипированы и мотивированы. Но защитники Таврического направления уверенно держат оборону. Предпринимают необходимые меры для снижения боевых способностей врага,
– заметил Шершень.
Какая ситуация на Таврическом направлении – рассказал Валерий Шершень: смотрите видео
Какие потери врага за сутки на Таврическом направлении
Как отметил Шершень, за прошедшие сутки, 3 июня, российские оккупанты 19 раз атаковали позиции украинских военных. Они использовали и танки, и РСЗО, и ствольную артиллерию. Однако подразделения Сил обороны отразили все атаки.
Также россияне понесли значительные потери. В течение 3 июня удалось уничтожить и ранить 130 оккупантов
За сутки потери врага убитыми и ранеными составляли 130 оккупантов. Также за сутки уничтожили 5 мест хранения боеприпасов врага, а также уничтожили и повредили 18 единиц вооружения и военной техники,
– рассказал Шершень.
Потери России в войне против Украины: коротко
- Российские оккупанты понесли катастрофические потери среди личного состава и военной техники во время полномасштабного вторжения в Украину. Оно началось 24 февраля 2022 года.
- Так, Россия уже потеряла 209 940 личного состава. А за минувшие сутки, 3 июня, на "концерт Кобзона" отправились 470 оккупантов.
- Кроме того, украинские военные уже уничтожили 3837 вражеских танков, 7512 боевых бронированных машин, 3555 артиллерийских систем, 583 реактивных систем залпового огня, 344 средства ПВО, 313 самолетов, 298 вертолетов и т.д.