Враг совершает интенсивные наступления, но безуспешно, – в ВСУ рассказали о боях возле Марьинки

Российские захватчики безуспешно пытаются наступать в районе Марьинки Донецкой области. Только за сутки они потеряли убитыми и ранеными 130 оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. По его словам, оккупанты регулярно штурмуют позиции украинских военных. Но в целом ситуация в Марьинке контролируемая.

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Только за ночь зафиксировали 8 штурмовых действий со стороны россиян. В частности, там воюют кадыровцы, прибывшие сюда в течение этой недели.

Они хорошо подготовлены, хорошо экипированы и мотивированы. Но защитники Таврического направления уверенно держат оборону. Предпринимают необходимые меры для снижения боевых способностей врага,

– заметил Шершень.

Какая ситуация на Таврическом направлении – рассказал Валерий Шершень: смотрите видео

Какие потери врага за сутки на Таврическом направлении

Как отметил Шершень, за прошедшие сутки, 3 июня, российские оккупанты 19 раз атаковали позиции украинских военных. Они использовали и танки, и РСЗО, и ствольную артиллерию. Однако подразделения Сил обороны отразили все атаки.

Также россияне понесли значительные потери. В течение 3 июня удалось уничтожить и ранить 130 оккупантов

За сутки потери врага убитыми и ранеными составляли 130 оккупантов. Также за сутки уничтожили 5 мест хранения боеприпасов врага, а также уничтожили и повредили 18 единиц вооружения и военной техники,

– рассказал Шершень.

Потери России в войне против Украины: коротко

Российские оккупанты понесли катастрофические потери среди личного состава и военной техники во время полномасштабного вторжения в Украину. Оно началось 24 февраля 2022 года.

Так, Россия уже потеряла 209 940 личного состава. А за минувшие сутки, 3 июня, на "концерт Кобзона" отправились 470 оккупантов.

Кроме того, украинские военные уже уничтожили 3837 вражеских танков, 7512 боевых бронированных машин, 3555 артиллерийских систем, 583 реактивных систем залпового огня, 344 средства ПВО, 313 самолетов, 298 вертолетов и т.д.