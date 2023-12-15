Прорвет ли Россию оборону ВСУ в Марьинке: британская разведка объяснила

Представители разведки Великобритании 15 декабря оценили ситуацию вокруг Марьинки в Донецкой области. В ведомстве отметили, что российская армия стремится захватить этот город.

В то же время британская разведка отметила, что украинские военные крепко держат позиции вблизи разрушенного города. Потому прорыв обороны наших защитников в ведомстве оценили маловероятным.

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Разведка Британии оценила возможности прорыва России у Марьинки

В отчете британского ведомства говорится, что продолжаются тяжелые бои за контроль над разрушенным городом Марьинка и прилегающими к нему районами. В частности представители разведки подчеркнули, что Россия, вероятно, еще больше сократила небольшие участки территории, которые контролирует Украина в пределах города.

В британской разведке заметили, что вероятно стратегической целью России в районе Марьинки является потенциальное установление контроля над трассами T0510 и H15. Ведомство подчеркнуло, что этот шаг направлен на облегчение их дальнейшего продвижения на запад в Курахово.

Несмотря на постепенные успехи, большой и операционно значимый прорыв России в этом секторе остается крайне маловероятным.

– отметили в Минобороны Британии.

Украина контролирует часть Марьинки