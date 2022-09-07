В Мариуполе у оккупантов заметили новые отметки на технике

Враг продолжает перевозить свою технику через временно оккупированный Мариуполь. Горожане уже сообщили, что машины захватчика получили новые отметки.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он заметил, что по городу проезжают машины врага, но уже с новой, необычной для нас маркировкой.

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Колонна двигалась в сторону Бердянска

Советник мэра подчеркнул, что машины с новыми пометками двигались в сторону Бердянска. Они перевозили САУ "Гиацинт" по проспекту Металлургов. Если обратить внимание на маркировку, то она отличается от привычных для нас Z, V, а также обычных кругов. На этот раз враг замечает свою технику с помощью перечеркнутого круга или фигуры, напоминающей щит.

Сопротивление в Мариуполе растет

Заметим, что в Мариуполе набирает безумные обороты акция "Ї" . В ее рамках на улицах города появляются надписи с буквой украинского алфавита. Петр Андрющенко заметил, что оккупантов это изрядно бесит и пугает одновременно. Поэтому они буквально бегают по городу в попытках зарисовать эту букву. Но ничего не удается, ведь местные партизаны рисуют их снова и снова.

Движение сопротивления Мариуполя призывает местных жителей приобщаться. Их просят рисовать букву "Ї" всем, что попадет под руки. Это могут быть и мел, и ручка, и маркер, и корректор. Да и вообще все, что вздумается. Главное – дать врагу четко понять, что им уже недолго осталось.

Заметим, что ранее движение сопротивления придумало очередную страшилку для оккупантов. Речь шла о том, что в Мариуполе все еще остались защитники "Азовстали". И что они просто ожидают подходящего момента, чтобы начать охоту.

Кроме того, они отлично знают, где расположены российские мины, которые могут в любой момент взорваться. Поэтому по благим соображениям партизаны "приглашают" на эти места российские патрули. Как отметил Петр Андрющенко, не всем удается вернуться.

Что касается таких взрывов, то в городе они происходили уже несколько раз. Но, сообщает Андрющенко, враги не готовы признавать активность движения сопротивления. Поэтому они просто лгут о каком-то разминировании, указывая другое расположение.

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