В Мариуполе – жаркое утро: в городе раздавались взрывы, а затем начался пожар

Во временно оккупированном Мариуполе с утра 7 сентября звучали громкие звуки взрывов. После этого в городе вспыхнул пожар.

Очевидцы говорили, что возгорание возникло возле торгового центра Порт-Сити. Кроме того, оккупанты якобы поднимали в небо свою авиацию.

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В Мариуполе слышали взрывы

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе раздались два мощных взрыва. Вдобавок громко было и в районе временно оккупированного Мангуша, там слышали один взрыв.

Андрющенко впоследствии отметил, что после взрывов в Мариуполе и районе зафиксирован пожар возле разрушенного ТЦ "Порт-Сити" и в районе бетонного мини-завода.

После взрывов (россияне – 24 Канал) подняли авиацию из Приморско-Ахтарского и Ростовского направления в сторону Запорожья,

– рассказал он.

В настоящее время неизвестно, есть ли в Мариуполе и вблизи него пострадавшие или повреждения в результате "прилетов". Кроме этого, оккупанты пока не сообщали, зачем они поднимали в небо свою авиацию.

В Мариуполе уже не в первый раз было громко