У россиян проблемы: Андрющенко сказал, что не так с новостройками, которые возвел враг
Российские оккупанты не могут справиться с новостройками, которые обещали возвести в разрушенном ими Мариуполе. Поселить людей в дома им так и не вышло.
Россияне действительно выстроили некоторые дома, но сделали это с нарушением многих норм. Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, добавив, что это не единственные проблемы с российскими новостройками.
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Оккупанты давали горожанам много обещаний, но реализовать их так и не смогли.
Они "освободили" мариупольцев от нормальной жизни, к которой они привыкли, от домов, имущества, "напихали" много обещаний, но все закончилось так, как и должно было закончиться с россиянами, потому что таков российский мир,
– сказал Андрющенко.
Советник городского головы Мариуполя рассказал о проблемах с жильем в городе: смотрите видео
Какая ситуация с жильем в Мариуполе
Некоторое количество новостроек в городе все-таки есть, но теперь возникла проблема с их распределением. Многие вопросы также вызывает состояние зданий и их качество – это еще одна из причин, почему оккупанты не спешат селить в них людей.
Все усложнилось из-за того, что начали действовать нормы, по которым россияне должны принимать свои же дома, а они этим нормам не отвечают. Поэтому россияне с одной стороны вроде бы и хотят кого-то расселить, но с другой – не могут это сделать.
– рассказал Андрющенко.
На ситуацию в городе влияет и большое количество российских мигрантов, а также семей военных, в том числе офицеров, которых нужно куда-то расселять. А еще одна причина проблем с новостройками – никуда не исчезшая российская коррупция.
"Никто не может определить, как должны двигаться очереди на жилье, кого в них записывать, сколько брать за то, чтобы куда-то поселить человека. Россияне поняли, что все вопросы они все равно не закроют, поэтому нужно как-то думать и о себе. На этом они и застряли", – подытожил Петр Андрющенко.
Ситуация в Мариуполе: последние новости
- Россияне уже сейчас готовятся к будущей обороне Мариуполя, они имеют наработанные маршруты и места дислокации, которые трудно поразить. Временно оккупанты даже размещают свои подразделения по домам среди гражданских жителей.
- Оккупанты усиленно укрепляются в течение нескольких недель. Для этого они везут древесину для укрепления блиндажей, а также техники, которая уже не может передвигаться самостоятельно.
- В Мариуполе часто раздаются взрывы. В августе уже были "прилеты" по штабам врага под Мариуполем, а утром 7 сентября очевидцы сообщали о двух мощных взрывах и возгораниях у разрушенного торгового центра "Порт-Сити".
- Недавно в оккупированный Мариуполь приезжали китайские "гастроллеры". В частности, певица Ван-Фан спела в драмтеатре Мариуполя, который враг разрушил в марте 2022 года. Тогда под завалами погибли сотни людей. Комментируя это событие, советник городского головы Мариуполя подчеркнул, что там ничего общего ни с оперой, ни с пением, ни с культурой. По его словам, Россия вкладывает большие деньги в подобные визиты.