Ночью в Мариуполе снова было жарко: раздались по меньшей мере два взрыва

Во временно оккупированном Мариуполе снова неспокойно. В городе раздались мощные взрывы.

Местные жители в панике заявили, что взрывы были слышны по всему городу. Что именно произошло – пока неизвестно.

Обратите внимание В Мариуполе прогремели мощные взрывы: вероятно, сработала враждебная ПВО

В Мариуполе раздались взрывы

Ночью 22 мая в Мариуполе прогремели по меньшей мере два взрыва. Люди беспокоятся, поскольку не верят в работу вражеской ПВО.

В очередной раз ПВО работает из жилых кварталов?

– посмеялся советник мэра города Петр Андрющенко.

Испуганные очевидцы пишут, что после взрывов задрожали дома и все проснулись. А некоторые и вовсе говорят о неизвестных запусках в сторону Мариуполя.

Жители Мариуполя в панике после взрывов / Скриншоты

Мариуполь часто "накрывают" мощные взрывы