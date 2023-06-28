Мы продвинулись очень глубоко, – Маркус записал видео с захваченного российского окопа

28 июня 2023, 12:14
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Валерий Маркус

Украинские воины продвигаются вперед, чтобы полностью освободить родную землю от российского агрессора. Силы обороны штурмуют позиции оккупантов и наносят врагу новые потери. Главный сержант 47 ОМБр "Магура" записал видео прямо из окопа захватчиков.

Валерий Маркус рассказал об успехах наших воинов и потерях страны-террориста. Об этом пишет 24 Канал.

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"Мы успешно делаем свою работу"

Маркус рассказал, что вчера были сутки штурмов. Украинские воины продвинулись очень далеко и глубоко.

Снимаю видео с российских окопов. Здесь сейчас куча трупов. Еще, слава Богу, не воняют, но мы сейчас с боями будем продвигаться дальше вглубь. Очевидно, что это будет не скоро, потому что оборона у них здесь очень плотная, очень качественно выстроена. Поэтому этап, когда трупы начнут вонять, скорее всего, мы застанем. Впрочем, эти негативные нюансы являются признаком того, что мы успешно делаем свою работу,
– подчеркнул главный сержант.

Маркус о ситуации на фронте: смотрите видео

Заметим, что на обнародованных кадрах слышны громкие звуки взрыва. Валерий Маркус на фоне оружия и бронежилета. Воин не надел шлем. Интересно, что на это уже отреагировал Главнокомандующий ВСУ.

Валерий! Оделся бегом! Получишь от меня,
– заботливо написал в комментариях под видео Валерий Залужный.

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Залужный оставил комментарий под видео Маркуса / Скриншот 24 Канала

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Автор: Юлія Лобурак