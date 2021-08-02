В Мармарисе критической ситуации уже нет, – Украинка о пожарах в Турции
Источник:24 канал
В Турции в конце июля вспыхнули масштабные лесные пожары. Однако в курортном Мармарисе, где ранее частично перекрыли дороги, критической ситуации уже нет.
Об этом рассказала украинка Дарья Бахарева, которая там живет. По ее словам, в Мармарисе еще есть отдельные очаги, где тлеют деревья, но местные жители и пожарные пытаютсяих потушить.
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Как реагируют туристы и местные жители
Бахарева отметила, что когда в конце июля пожары только вспыхнули, а возле гостиниц отдыхающих горели леса, все паниковали и были очень напуганными. Однако сейчас люди отдыхают и стараются сохранять спокойствие.
В то же время местные жители в Турции очень возмущены ситуацией. Они считают, что власти могли отреагировать на огонь в лесах раньше.
На самом деле в Мармарисе критической ситуации нет. Здесь все началось, но пошло на юго-запад,
– рассказала украинка.
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Бахарева также отметила, что сейчас многие отели оказывают помощь туристам в виде бесплатного размещения пострадавших. В то же время пожарные круглосуточно дежурят, а местные власти контролируют их работу.
Украинка рассказала о пожарах в Турции: смотрите видео
Пожары в Турции: коротко
- В Турции в конце июля вспыхнули пожары, из-за которых уже погибло 8 человек. В Мармарисе из-за закрытия дорог в районе Турунч туристов везли в другие отели.
- Власти ряда турецких провинций ввели запрет на посещение лесных массивов. Это касается, как граждан страны, так и туристов.
- Украина 30 июля направила в Турцию 2 экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения, которая состоит из 14 человек.
- Еврокомиссия также направит в Турцию 3 самолета для борьбы с масштабными пожарами в стране. Они входят в Европейский резерв средств гражданской защиты.