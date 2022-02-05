"Марш единства" в Харькове, новая партия боеприпасов от США: главные новости 5 февраля

Харьковчане вышли на "Марш единства" и подчеркнули, что не отдадут город оккупантам. Российские наемники обстреляли Павлополь и позиции ВСУ. Эрдоган и его супруга подхватили коронавирус. В Киеве приземлился самолет с военной помощью США. На Олимпиаде в Пекине разыграли первые наборы наград. Такими были главные новости 5 февраля.

Самые важные новости Украины и мира за 5 февраля:

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Патриотический марш в Харькове

Источник: 24 канал

Харьковские активисты организовали "Марш Единства", чтобы продемонстрировать российским оккупантам, что не отдадут город. Люди начали сходиться на площадь Конституции примерно в 13:30. Через час они начали марш по городу. Как писало Суспільне, за безопасностью во время акции следили не только правоохранители, но и добровольцы среди активистов.

Участники марша принесли с собой плакаты с надписями "Стоп российской агрессии", а также сине-желтые и красно-черные флаги. Впереди колонны развевался баннер "Харьков – это Украина". Люди выкрикивали проукраинские лозунги, организаторы включали патриотические песни. В общей сложности на улицы города вышли около 5 тысяч местных.

Что говорят участники "Марша единства"

Харьковские власти хотели запретить проведение "Марша единства" . Организаторам даже пригрозили судебной ответственностью.

Один из участников марша объяснил, почему решил присоединиться к акции. Как подчеркнул Антон, нужно было показать, что Харьков – это Украина. "Мы все едины. Мы ничего не боимся. На самом деле они должны бояться нас", – добавил активист. Он убежден, что Москва должна бояться Украины, а не наоборот. "Мы тут, на своей земле, мы в своем городе", – сказал парень.

В Харькове организовали "Марш единства" / Фото из соцсетей

Девушке Екатерине, которая также приняла участие в марше, пришлось отпроситься с работы. Она объяснила, что переживает, чтобы в Украине все было хорошо. Женщина стремится жить в мире и покое – "чтобы Украина была Украиной, без России, без нападающих".

Зеленский предположил, что Россия может оккупировать Харьков

Ранее президент Зеленский предположил, что Кремль может напасть на определенные украинские города, оправдываясь "защитой русскоговорящего населения". Политик подчеркнул, что попытка захвата крупных городов, в частности, Харькова, станет началом крупномасштабной войны.

Боевики обстреляли Павлополь и позиции ВСУ

Источник: "Дом", фейсбук-страница ООС

Оккупанты обстреляли Павлополь Донецкой области. Они открыли огонь около 13:00. Глава Сартанской военно-гражданской администрации уточнил, что на территорию села упали самодельные взрывные устройства – их было 4.

2 из них попали на кровлю школы, которая была закрытой. Другие упали возле жилого дома, из-за этого там повреждены окна. К счастью, никто из местных жителей не пострадал в результате атаки борона.



Снаряды попали в жилой дом / Фото "Сегодня"

Оккупанты ранили военного

Ранее в этот же день российско-оккупационные войска били из стрелкового оружия в направлении Пищевика. Один из защитников Украины получил ранение. Его оперативно доставили в больницу. Состояние здоровья бойца медики оценивают как удовлетворительное. В штабе ООС подчеркнули, что благодаря усилиям ВСУ границы украинских подразделений остались неизменными.

Восьмая партия помощи от США

Источник: твиттер Алексея Резникова

Вечером 5 февраля глава Минобороны сообщил, что в Киеве приземлился самолет с восьмой партией военной помощи от США. На этот раз Вашингтон передал Украине 86 тонн оборонительных боеприпасов. Алексей Резников показал американский самолет и груз, который он доставил.



"Восьмая птичка" с помощью от США / коллаж 24 канала

Мощная поддержка от США

Ввиду угрозы нового нападения России на Украину, американцы регулярно доставляют оборонительное вооружение для ВСУ. Первый борт с военной помощью приземлился в Киеве еще 22 января. До 5 февраля таких прибывало еще 7. По словам Резникова, общий вес этого груза составил уже более 650 тонн. "Дальше будет", – заверил чиновник.

США перебрасывают войска в Европу

Накануне Штаты начали перебрасывать дополнительные войска в Европу. Всего в Польшу и Германию запланировали отправить около 2 тысяч воинов США.

4 февраля американские солдаты приземлились в немецком городе Висбаден. Они создают штаб объединенной оперативной группы для поддержки десантников, которых перебрасывают в Польшу.

На следующий день подразделения десантников США прибыли в Польшу. Известно, что они будут дислоцироваться в 70 километрах от украинской границы.



У Эрдогана подтвердили коронавирус

Источник: телеграм-канал Реджепа Эрдогана

Президент Турции после возвращения с Украины заболел COVID-19. Он и его жена Эмине получили положительные тесты 5 февраля. По словам политика, у них – коронавирус штамма Омикрон. Течение болезни является легким, поэтому супруги продолжают работать из дома, соблюдая самоизоляцию.



3 февраля Эрдоган с женой посетили Киев / Фотошоп

Зеленский пожелал скорейшего выздоровления

Украинский президент подчеркнул, что его семья с сожалением узнала о болезни Реджепа и Эмине Эрдоганов. Политик пожелал супругам скорейшего и легкого выздоровления.

Накануне заболел Ермак

В день визита Эрдогана в Украину коронавирус подхватил и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Учитывая это, он не принимал участия в официальных мероприятиях. Впрочем, накануне чиновник сопровождал Зеленского на встречах с рядом европейских чиновников. Они, например, сидели рядом во время переговоров с Борисом Джонсоном.

Учитывая это, у Зеленского поспешили заверить, что перед встречей с Эрдоганом он сделал тест на коронавирус. Так всегда делают участники международных переговоров. COVID-19 у украинского президента не обнаружили.

Первый день зимней Олимпиады-2022

Источник: 24 канал

На Олимпиаде в Пекине начался розыгрыш медалей. Всего в течение 5 февраля спортсмены со всего мира разыграли 6 комплектов наград. Норвежцам удалось добыть 2 "золота" – в биатлоне и лыжных гонках. В фристайле победил представитель Швеции, в прыжках на лыжах с трамплина – Словении, в конькобежном спорте – Нидерландов, а в шорт-треке – сборная Китая.

Украина на Олимпиаде

На этих соревнованиях украинцы еще не поднимались на пьедестал за наградами. Наша сборная по биатлону заняла 13 место в первой гонке на Олимпиаде-2022, а в скиатлоне ни одна из украинок, к сожалению, не попала в топ-50. Виктория Олег финишировала с окровавленным лицом. Что произошло – пока неизвестно.