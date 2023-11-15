Назвал Зеленского "мясником" и сравнил с Залужным, – Маск снова подыграл Кремлю и опозорился
Источник:Clash Report
По соцсетям распространяется запись, свидетельствующая о том, что Илон Маск мог снова распространять кремлевские нарративы. На этот раз глава компании SpaceX упомянул не только Владимира Зеленского, но еще и Валерия Залужного.
Издание Clash Report в соцсети X, ранее известной как Twitter, обнародовало небольшую аудиозапись. На коротком фрагменте человек, похожий по голосу на Илона Маска, критикует Владимира Зеленского в стиле кремлевских методичек, противопоставляя ему Валерия Залужного.
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Что именно говорилось о Зеленском
Участник дискуссии, который может быть Маском, сравнил Главнокомандующего ВСУ и президента Украины. Он считает, что Валерий Залужный ценит жизнь украинских защитников и трезво оценивает реальность, а Владимир Зеленский якобы этого не делает.
Я думаю, что Залужный – действительно тот, кто ценит жизнь своих людей и трезво смотрит на происходящее. Зеленский долго живет в реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности,
– сказал он.
Само издание утверждает, что это был именно Маск, который действительно назвал украинского президента "мясником".
Маск называет Зеленского "мясником": видеофрагмент Clash Report
К слову, Маск не в первый раз делает выпад в сторону президента Украины. Пока Зеленский постоянно призывает партнеров дать Украине больше оружия для противостояния полномасштабному вторжению России и ужесточить санкции против страны-агрессора, уверяет, что мы не сдадимся, а также ежедневно в обращениях благодарит украинских защитников и защитниц и отмечает их заслуги, американский изобретатель пытается его обесценивать и высмеивать.
Так, в одном из своих постов бизнесмен выложил переделанный мем с лицом Зеленского, где президент Украины изображен человеком, который каждые 5 минут просит деньги. Из-за этого миллиардер столкнулся со шквалом критики.
Другие скандальные заявления Маска
- Не так давно бизнесмен заявлял, что Владимиру Зеленскому будто бы нужно лично встретиться с Владимиром Путиным и договориться с диктатором. Также он сказал, что российские захватчики якобы вынужденно находятся на фронте в Украине, потому что они будто бы "не просились" на передовую.
- Напомним, американский миллиардер попытался обесценить достижения наших защитников, за которые они платят кровью Он назвал освобожденные во время контрнаступления украинские территории "мизером".
- Ранее Маск призвал мир нормализовать отношения с Россией и помириться со страной-агрессором. Также он призвал завершить войну и "найти мир в Украине", чтобы не допустить Третью мировую, намекая на территориальные уступки Москве.