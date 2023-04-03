На Житомирской трассе масштабное ДТП – столкнулся автобус и 9 легковушек: видео с места аварии

На Житомирской трассе автобус столкнулся с 9-ю легковыми автомобилями. В полиции уже сообщили о пострадавших людях.

Руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал, что авария произошла утром 3 апреля. Известно, что столкнулись двигавшиеся в направлении Киева автомобили.

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Что известно о масштабной аварии на Житомирской трассе

Масштабное ДТП на Житомирской трассе. Столкнулись автобус и еще 9 легковушек,

– сообщил Андрей Небытов.

По его словам, авария произошла возле села Капитановка ориентировочно в 7:30 3 апреля. По словам главы полиции Киевщины:

водители, которые ехали в средней полосе, остановились для предоставления преимущества;

тогда же водители левой – тоже притормозили.

Водитель автобуса Setra не среагировал на смену дорожной обстановки и допустил столкновение с автомобилями впереди. В результате этого, предварительно – 9 автомобилей получили различные повреждения,

– заявил Небытов.

Масштабная авария на Житомирской трассе: смотрите видео

Он уточнил, что по состоянию на 8:30 3 апреля водитель авто Mitsubishi и водитель BMW уже обратились за помощью к медикам. Еще у 10 человек синяки и ушибы.

Авария под Киевом / Фото Андрея Небытова

По состоянию на 8:48 3 апреля на месте инцидента работала полиция. Детали должностное лицо пообещало рассказать впоследствии.

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