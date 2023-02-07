Могут ли россияне пойти в наступление на Изюм: полковник ВСУ назвал нашу основную задачу
Аналитики прогнозируют большое наступление россиян в Донбассе с целью захвата всего региона. Но хватит ли врагу сил и ресурсов – вопрос спорный.
Скорее всего, оккупанты будут пытаться взять Изюм, чтобы отыграться после крупной операции ВСУ. Этот план выглядит наиболее объективным с учетом ситуации. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.
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Удастся ли россиянам зайти в Изюм
Военный эксперт подчеркнул, что мы не сторонние наблюдатели, а делаем все, чтобы противник не смог реализовать свой замысел. Однако все будет зависеть от мощи нашей обороны. "Развитие зависит от того, насколько подготовлены и подтянуты резервы Сил обороны Украины на этом направлении", – сказал Грабский.
Не надо недооценивать врага, добавил он, ведь россияне вкладывают в этот удар значительный потенциал, понимая, что следующего может вообще не состояться и они больше не могут вести активные наступательные действия.
При этом наша главная задача – вымотать противника в боях, заставить его остановиться и нанести контрудар, чтобы продолжить освобождать наши территории,
– уверяет Грабский.
Удар действительно может быть мощным, ВСУ к нему готовятся. Подтягиваются резервы и ресурсы, а также происходит укрепление в инженерном плане. "Мы осознаем, насколько важно это направление", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.Сможет ли враг наступать на Славянск и Караматорск без захода в Изюм – спрогнозировать сложно. По словам военного эксперта, если российская армия будет продолжать в таком темпе как в районе Бахмута, то ей может просто не хватить живой силы.
"Они, возможно, и смогут, но насколько у них хватит сил и ресурсов пробиваться через плотную городскую агломерацию, какой является эта местность – сказать очень трудно. Мы видим, каких потерь они понесут сейчас. Их может банально не хватить, даже того полмиллиона", – резюмировал Сергей Грабский.
Россияне готовятся к наступлению: что известно
- Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что в 2023 году Россия сосредоточится на захвате Луганщины и Донбасса. Впрочем, нельзя исключать активность врага и в других направлениях.
- По мнению секретаря Совета национальной безопасности Алексея Данилова, государство-агрессор может атаковать с Севера, Востока и Юга. Он подчеркнул: самые трудные битвы еще впереди.
- Новый масштабный русский наступление ожидается в феврале или марте. По словам военного эксперта Михаила Самуся, Россия хочет захватить Донбасс в кратчайшие сроки, потому что Владимир Путин должен "отчитаться" в годовщину вторжения о, успехах.
- Впрочем, по мнению военного аналитика Алексея Гетьмана, большое наступление, вокруг которого идет немало обсуждений в последние недели, уже началось. Однако сегодня оно выглядит иначе – россияне "прощупывают" нашу оборону.
- Как отмечают аналитики ISW, сами захватчики мало верят в успех мощного наступления. Даже провоенные россияне считают, что для этого у них недостаточно времени, живой силы и техники.