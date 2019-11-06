Масштабное ДТП в Киеве: фура протаранила 8 автомобилей – фото, видео

Вечером 6 ноября в Киеве возле станции метро "Черниговская" произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП затруднено движение транспорта.

В патрульной полиции Киева сообщили, что ДТП на Братиславской произошло с участием 9 автомобилей. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля МАЗ столкнулся с 8 легковыми машинами.

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Смотрите видео с места аварии:

В результате столкновения никто не травмировался. Автомобили получили механические повреждения.

Масштабная авария в Киеве с участием фуры и 8 автомобилей / фото dtp.kiev.ua