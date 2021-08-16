Масштабные пожары вспыхнули в Израиле вблизи Иерусалима: жуткое видео

В Израиле в горах пылают лесные пожары. Это происходит возле Иерусалима. Спасатели уже эвакуировали примерно 2 тысячи человек.

Эвакуация людей

Вывезли из опасного региона и пациентов психиатрической больницы "Эйтаним". После этого выяснилось, что 2 пациента исчезли.

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Спасатели впоследствии одного отыскали. Сейчас ищут второго пропавшего – 25-летнего мужчину.

Опасными из-за пожаров считают такие населенные пункты:

Бейт Меир;

Рамат Разиэль;

Гиват Иарим;

Шоева;

Шореш;

Кислон.

Людей, которые там находились, также эвакуировали.

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Где еще бушуют пожары