На Львовщине 6 ракет попали в три объекта критической инфраструктуры
Источник:Максим Козицький
Россия в ночь на 1 июня массированно атаковала Украину. Стали известны новые детали вражеского удара по Львовской области.
В ночь на 1 июня враг ударил по Украине дронами и ракетами различных типов. Во Львовской ОВА рассказали, сколько ракет атаковали область.
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Уничтожали цели над Львовской областью
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области.
По его информации, Есть разрушения. В то же время он отметил, что погибших и травмированных предварительно нет, хотя в МВД ранее сообщали о 4 пострадавших.
Зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы ПвК "Запад" в своей зоне ответственности уничтожили 18 ракет и 6 "Шахедов".
Враг ударил по объектам ДТЭК
- В ночь на 1 июня Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры в различных областях нашего государства. Россия не впервые прибегает к таким атакам.
- В частности, она атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК. Там отметили, что ночь выдалась тяжелой для украинской энергетики. Известно, что в результате вражеской атаки серьезно повреждено оборудование. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки.
- Именно объекты энергетической инфраструктуры и оказались под прицелом врага в большинстве областей Украины.