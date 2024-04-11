Две ТЭС уничтожены, одна оккупирована: Центрэнерго потеряло 100 процентов генерации
Источник:Interfax
Ночью 11 апреля оккупанты снова ударили по критической инфраструктуре Украины. После этой атаки ПАО "Центрэнерго" потеряло все свои теплоэлектростанции.
Так, россияне полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.
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Центрэнерго потеряло последнюю ТЭС
Председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота рассказал, что общество потеряло 100 процентов генерации.
Всего в состав "Центрэнерго" входило три ТЭС: Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, Углегорская ТЭС в Донецкой области и обособленное подразделение "Ремэнерго", расположенный в Черкассах.
Змиевская была разрушена во время массированной атаки 22 марта, а Углегорская оккупирована летом 2022 года.
Теперь захватчики уничтожили и Трипольскую ТЭС. В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. К счастью, из работников никто не пострадал.
В "Центрэнерго" уже назвали 11 апреля "черным днем". Там сообщили, что Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.
Масштабы разрушений – ужасающие. Деньгами это не оценить. Это для нас самый большой вызов за всю историю предприятия. Но я убежден – мы с ним справимся,
– заявил Гота.
Напомним, что оккупанты ночью атаковали энергообъекты в четырех областях Украины: в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской. В частности, под ударом оказались теплоэлектростанции ДТЭК. Там серьезно повреждено оборудование предприятий
Враг нанес комбинированный удар: что известно
- Сначала вечером 10 апреля противник традиционно запустил "Шахеды". В общей сложности 40 ударных БПЛА атаковали Украину.
- Уже к утру противник начал бить ракетами. Он выпустил 20 крылатых ракет Х-101/Х-555, 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 12 зенитных управляемых ракет С-300 и 4 управляемые авиационные ракеты Х-59.
- Епицентром российского удара была Львовщина.
- Известно, что Силы ПВО сбили 18 из 42 ракет, а также 39 из 40 "Шахедов".
- В ГУР уточнили, что враг умышленно наносит удары именно по гражданским объектам для того, чтобы нанести как можно больше разрушений и усложнить жизнь мирных граждан. В разведке подчеркнули, что россияне не могли по организационным причинам провести атаки на энергетическую инфраструктуру зимой, а теперь пытаются "догнать" это сейчас.