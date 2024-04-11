Россия массированно атаковала украинскую энергетику: у Шойгу выдали очередное циничное заявление

Российские военные из-под руки Сергея Шойгу нанесли 11 апреля массированный ракетно-дроновой удар по украинской энергетике. У Кожугетовича уже успели сделать циничное заявление, чтобы оправдать свой террор.

В так называемом министерстве обороны России после полудня 11 апреля появилась публикация. В ней оккупанты назвали массированную атаку по украинской энергетике обстрелом в ответ на попытки Украины бить по нефтяной и энергетической отрасли страны-агрессора.

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Придумали об ударах "высокоточным оружием"

В заметке, которая является очередным доказательством того, что Россия даже не скрывает своих намерений терроризировать Украину, министерство обороны, которое возглавляет Сергей Шойгу, заявляет, что "высокоточным оружием" воздушного и морского базирования, а также беспилотниками нанесло удары. А целями их стали объекты топливно-энергетического комплекса нашего государства.

В лучших традициях пропагандистской машины, оккупанты уверяют, что якобы удалось достичь целей. Более того, якобы "все объекты поражены".

Для того, чтобы хоть как-то оправдать свой ракетный и дроновый террор, в ведомстве заявили, что якобы нарушили работу украинских предприятий военной промышленности. Что якобы сорвали переброску резервов в районы боевых действий. Ну и, понятное дело, будто усложнили снабжение подразделений и воинских частей ВСУ топливом.

Оккупанты били по энергетической инфраструктуре

Как отметили в Укрэнерго, 11 апреля российские военные в очередной раз нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре нашего государства. Ракеты и дроны повредили подстанции и объекты генерации сразу в 5 областях:

Харьковской,

Запорожской,

Одесской,

Киевской,

Львовской.

Следует понимать, что самая сложная сейчас ситуация в Харьковской области. Ранее в ОВА сообщали, что в городе фиксировали около 10 прилетов. В области ввели аварийные графики отключения света. Также не работало метро – лишь как место для укрытия от атак.

Обратим внимание, что враг полностью разрушил Трипольскую ТЭС в Киевской области. Она была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

В общем враг выпустил 82 средства воздушного нападения. Нашим защитникам неба удалось уничтожить 57 воздушных целей российских захватчиков. Говорится о 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, 39 "Шахедов", а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.