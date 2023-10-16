Какие последствия атаки на Миргород: в Полтавской ОВА обнародовали фото
Источник:Полтавская ОВА
Ночь на понедельник 16 октября для ряда регионов оказалась беспокойной из-за российских обстрелов. На Полтавщину летели ракеты и дроны.
Россия продолжает обстреливать украинские города. В ночь на 16 октября по нашему государству снова выпустили целый арсенал. О последствиях обстрела Полтавщины 16 октября рассказал начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.
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Подробности от руководителя ОВА
В Миргороде Филипп Пронин общался с теми людьми, чье имущество было повреждено в результате российской атаки. По его словам, обследовали уже 40 домов и 36 квартир, люди получат компенсацию в рамках областной комплексной программы, а также смогут воспользоваться государственной поддержкой по программе "еВосстановление".
Пострадавших нет, но есть разрушения. Еще стало известно о повреждении объекта социальной инфраструктуры – частично выбило окна.
Разрушения в Миргороде в результате российских обстрелов 16 октября / Фото из телеграм-канала Полтавской ОВА
На основе данных о ночной атаке журналисты сделали карту. На ней видны движения российского вооружения, время налета и сведения о попадании.
Куда и чем целились россияне ночью 16 октября / Фото ТЕКСТИ
ВСУ об атаке россиян 16 октября
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что россияне направили ракеты на Север и Восток, а вот дроны двигались несколькими группами и в разных направлениях, в том числе летели на Запад. Под ударом оказались Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская и Хмельницкая области. Во время этой массированной атаки силам ПВО удалось сбить 11 дронов и две ракеты Х-59.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что ночью на Юге Украины были сложные погодные условия из-за шторма, но на этот раз враг сосредоточился на других областях. Россияне прибегают к привычному маневрированию и используют сложную траекторию, чтобы обходить системы ПВО. "Шахеды" перелетали из области в область, чтобы усложнить работу украинским защитникам и ввести в заблуждение нашу противовоздушную оборону.