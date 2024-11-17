Известны имена двух энергетиков, которых убила Россия во время массированной атаки 17 ноября
Россия обстреляла энергетическую инфраструктуру Одесской области. На одной из подстанций Укрэнерго погибли двое работников.
Убитых россиянами энергетиков НЭК "Укрэнерго" звали Дмитрий Каминный и Максим Шаргородский. Они работали на одной из подстанций компании в Одесской области, в которую сегодня был направлен прямой вражеский удар, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго и Минэнерго.
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Что известно о погибших энергетиках
Сообщается, что Дмитрию Каминному был 41 год. Он работал в НЭК целых 16 лет. Сначала был электромонтером по обслуживанию подстанции, а через несколько лет стал дежурным инженером. До трагического события Дмитрий Каминный уже 12 лет работал диспетчером подстанции.
Дмитрий был профессионалом высокого уровня, надежным другом. У него осталась 10-летняя дочь,
– рассказали в компании.
Другому погибшему – Максиму Шаргородскому – было 44 года. Энергетической отрасли он отдал почти 20 лет жизни. С 2005 года работал на подстанции, придя электрослесарем по ремонту оборудования распределительных устройств, за 6 лет стал электромонтером по обслуживанию подстанции, выполнял обязанности диспетчера ПС, был опытным специалистом.
С начала полномасштабного вторжения до мая 2023 года Максим был мобилизован в ряды ВСУ, после возвращения продолжил работать электромонтером. У него осталась 14-летняя дочь.
Выражаю соболезнования семьям и друзьям погибших. Терять близких людей – всегда больно. А внезапная смерть от вражеских ракет – еще более горькая потеря... Надеюсь, мир наконец заставит агрессора должным образом ответить за каждую отобранную жизнь,
– отреагировал на трагедию временно исполняющий обязанности председателя правления Укрэнерго Алексей Брехт.
К слову, в результате атаки на энергетическую инфраструктуру Одесской области в регионе исчез свет и водоснабжение.