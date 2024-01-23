Неразорвавшаяся боевая часть Х-101: маркировка показывает, что Россия бьет новыми ракетами

Упавшая в Киеве и взорвавшаяся боевая часть ракеты Х-101 была произведена в конце 2023 года. То есть, ее сняли с конвейера буквально недавно.

Об этом свидетельствует маркировка боевой части ракеты, которая не сдетонировала. Отметим, что ее уже убрали, чтобы обезопасить жителей.

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Издание Defense Express получило фото неразорвавшейся ракеты. На ней видна маркировка самого заряда, указывающего на то, что он был произведен в 90-й партии 2023 года.

И хотя точное количество партий, производимых на год неизвестно, но такой номер партии присущ изделиям, выпущенным ближе к концу года,

– отмечает издание.

Defense Express объясняет, если заряд был произведен в последние месяцы 2023 года, то полное комплектование ракеты могло произойти совсем недавно. Это еще раз подтверждает, что сейчас враг для ударов по Украине использует то, что смог выработать и ракеты сразу с завода едут на авиабазы.



Неразорванная ракета Х-101

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