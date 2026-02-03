Об этом 24 Каналу рассказал герой Украины, командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что именно сейчас Россия хочет дожать украинский народ. Войско – часть социума, которое держится с помощью народа. Поэтому именно народы выигрывают войны.

Что сейчас задумала Россия?

По словам Федоренко, Россия на самом деле привлекает колоссальные ресурсы на поле боя, но получает только тактические успехи. Враг уже потерял сотни тысяч жизней, десятки тысяч бронированной техники и огромное количество денег на такие результаты.

Сейчас оккупанты будут продолжать давить на основных направлениях на фронте. Параллельно они держат на уровне набор личного состава. Это единственный инструмент, который дает возможность врагу достигать тактических успехов. Но особое внимание Россия уделяет именно украинскому народу. Им важно, чтобы мы перестали помогать армии.

Россия хочет, чтобы украинцы требовали капитуляции. Именно поэтому идут удары по энергетической и критической инфраструктуре. Когда еще, как не в мороз -20, враг может дотянуться до каждого украинца? Поэтому и летят ракеты и дроны летят фактически с конвейера,

– отметил Федоренко.

Кремлю прежде всего важно, чтобы украинцы покидали свои дома, а женщины и дети – ехали за границу. Это ослабит обороноспособность страны, ведь армия начнет получать меньше помощи от тыла.

Все это, по мнению врага, должно привести к протестам против военно-политического руководства. Именно поэтому сейчас параллельно идет много вбросов, чтобы просто отдать России территории – и тогда якобы все будет хорошо.

Чего ожидать в ближайшие месяцы?

Как отметил военный, нужно продержаться весь февраль и примерно первую половину марта. Как бы сложно ни было, важно помогать ближним и продолжать работать. Если народ продолжит сопротивляться, то Россия не сможет достичь успеха.

Такое желание в моменте заморозить украинцев, по моему убеждению, свидетельствует лишь об одном: Россия осознала состояние дел в своей экономике, которая приближается ко дну. Они понимают, что или в 2026 году все закончат, или уже не удастся. Мы должны устоять. А те мерзавцы-пилоты, которые хорошо знают, куда запускают дроны... Наша задача, чтобы их на этом свете не было. Даже когда завершится активная фаза боевых действий,

– подчеркнул Федоренко.

