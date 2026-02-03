Про це 24 Каналу розповів герой України, командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що саме зараз Росія хоче дотиснути український народ. Військо – частина соціуму, яке тримається за допомогою народу. Тому саме народи виграють війни.

Що зараз задумала Росія?

За словами Федоренка, Росія насправді залучає колосальні ресурси на полі бою, але отримує лише тактичні успіхи. Ворог вже втратив сотні тисяч життів, десятки тисяч броньованої техніки та величезну кількість грошей на такі результати.

Зараз окупанти продовжуватимуть тиснути на основних напрямках на фронті. Паралельно вони тримають на рівні набір особового складу. Це єдиний інструмент, який дає можливість ворогу досягати тактичних успіхів. Але особливу увагу Росія приділяє саме українському народу. Їм важливо, аби ми перестали допомагати війську.

Росія хоче, щоб українці вимагали капітуляції. Саме тому йдуть удари по енергетичній та критичній інфраструктурі. Коли ще, як не в мороз -20, ворог може дотягнутися до кожного українця? Тому й летять ракети та дрони летять фактично з конвеєра,

– зазначив Федоренко.

Кремлю насамперед важливо, щоб українці покидали свої домівки, а жінки та діти – їхали за кордон. Це послабить обороноздатність країни, адже армія почне отримувати менше допомоги від тилу.

Все це, на думку ворога, має призвести до протестів проти військово-політичного керівництва. Саме тому зараз паралельно йде багато вкидів, аби просто віддати Росії території – і тоді буцімто все буде добре.

Чого очікувати у найближчі місяці?

Як наголосив військовий, потрібно протриматися увесь лютий та приблизно першу половину березня. Як би складно не було, важливо допомагати ближнім та продовжувати працювати. Якщо народ продовжить опиратися, то Росія не зможе досягти успіху.

Таке бажання в моменті заморозити українців, на моє переконання, свідчить лише про одне: Росія усвідомила стан справ у своїй економіці, яка наближається до дна. Вони розуміють, що або в 2026 році все закінчать, або вже не вдасться. Ми маємо встояти. А ті мерзотники-пілоти, які добре знають, куди запускають дрони… Наше завдання, аби їх на цьому світі не було. Навіть коли завершиться активна фаза бойових дій,

– наголосив Федоренко.

