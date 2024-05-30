Удар по критической инфраструктуре Харькова, взрывы в Хмельницкой области: что известно об атаке 30 мая

В ночь на 30 мая оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами. Мощно отработала ПВО. Впрочем, к сожалению, не обошлось без вражеских попаданий и пострадавших.

Россия запустила "Шахеды" и ударила ракетами с Ту-95МС и С-300/С-400. Все, что известно об этой комбинированной атаке агрессора, передает 24 Канал.

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Россия атаковала "Шахедами" и ракетами: сколько сбила ПВО

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Около 23 часов Воздушные силы сообщили о вражеских "Шахедах". Вскоре написали о сразу нескольких группах российских дронов-камикадзе.

В 00:39 военные сообщили, что зафиксирован вылет 4 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

О первой группе крылатых ракет в Сумской области Воздушные силы сообщили в 03:51. Уже через 10 минут – о еще одной. Тревога продолжалась до 05:15.

Командующий Воздушных сил сообщил, что ночью оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по военным объектам и критической инфраструктуре Украины с применением 8 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковщине, 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область) и 32 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" с Приморско-Ахтарска и мыса Чауда.

Воздушное нападение агрессора отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 ударных БПЛА "Shahed-131/136" в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей,

– заявил Николай Олещук.

Удар по Харькову: есть пострадавшие

Около 2 часов ночи оккупанты в очередной раз атаковали Харьков. В городе прогремела серия взрывов.

Председатель ОВА Олег Синегубов в 02:13 сообщил, что враг нанес не менее 5 ударов, часть из них – по населенным пунктам Харьковского района.

В частности, в Малоданиловской громаде прозвучали 5 взрывов. Об этом заявил председатель ОТО Александр Гололобов. Отметил, что оккупанты нанесли удары по общине.

Предварительно, оккупанты обстреляли Харьковскую область с помощью С-300 с территории Белгородской области.

Около 3 ночи Синегубов сообщил, что 2 человека получили осколочные ранения, один – острую реакцию на стресс. Повреждены окна жилых домов. Вспыхнул пожар на объекте газовой инфраструктуры.

Впоследствии чиновник уточнил, что враг нанес удары также по Малой Даниловке. Есть попадание в здание фермы, возник пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Всего по городу и области армия России выпустила 8 ракет с территории Белгорода,

– заявил Синегубов.

Мэр Харькова сообщил, что был удар по критической инфраструктуре одного из районов города. На месте прилета пожар, перебит газопровод, пострадали и окрестные дома, – много выбитых окон. Утром будет поквартирный обход.

В результате ночного прилета имеем 4 пострадавших,

– написал Терехов в 03:52.

Взрывы в Хмельницкой области: под ударом Староконстантинов

Во время масштабной тревоги из-за угрозы от российских дронов слышали взрывы возле Староконстантинова. Об этом сообщали мониторинговые и местные сообщества. То же самое произошло чуть позже во время ракетной атаки.

Суспильное Хмельницкий писало о звуках взрывов в регионе в 02:38. А о повторных взрывах – в 03:35. Мониторы отмечали, что "Шахеды" в несколько волн двигались к Староконстантинову.

По вражеским беспилотникам и ракетам активно работали силы ПВО.

Уже утром председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал, что в пределах Хмельницкой области силы ПВО ВСУ уничтожили более 10 вражеских целей.

Из-за вражеской атаки в одном из городов области частично отключено электроснабжение. Все соответствующие службы работают, принимаются меры по восстановлению электроэнергии,

– написал он.

Тюрин также отметил, что информации о травмированных и повреждениях имущества не поступало.

На Днепропетровщине сбили 7 "Шахедов"

Председатель ОВА сообщил, что ночью защитники неба сбили над областью 7 "Шахедов". В частности, в Криворожском, Синельниковском, Павлоградском и Днепровском районах.

Из-за падения обломков в последнем повреждены частный дом и линия электропередач,

– рассказал Сергей Лысак.