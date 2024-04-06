Россия запускала "Шахеды" и ракеты: что известно о ночной атаке по Украине

Россия атаковала Украину ракетами различных типов и ударными беспилотниками. Оккупанты били по нескольким областям.

Ночью и утром 6 апреля Россия массированно атаковала Украину. Подробности об этом очередном проявлении российской агрессии читайте в материале 24 Канала.

К теме Один из самых массовых образцов: что известно о ракетах Х-555, которыми Россия атаковала Украину 6 апреля

Какое оружие использовали россияне

Россия выпустила 32 "Шахеды". Причем на этот раз страна-агрессор запускала их с Юга. Также оккупанты выпустили 6 ракет различных типов. Россияне запустили один "Калибр" из акватории Черного моря. Вражеская тактическая авиация выпустила 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из Саратовской области. Также захватчики ударили по Украине из Белгородской области 3 ракетами С-300.

Сколько целей сбили

Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении 28 ударных беспилотников. Также защитники украинского неба сбили 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555 и крылатую ракету "Калибр".

Командующий Воздушных сил Николай Олещук прокомментировал вражескую атаку.

Российские убийцы продолжают террор украинцев, бьют по Харькову и других мирных городах. К сожалению, сейчас имеем погибших и раненых, соболезнования семьям. Делаем все, чтобы получить больше инструментов для защиты наших людей от агрессора,

– написал он.

Генерал-лейтенант поблагодарил всех, кто держал сегодня небо.

В ГПСУ заявили, что пограничники Морской охраны сбили крылатую ракету в Одесской области. Вражеская цель взорвалась над морем.

Киевщина

В Киевской области россияне атаковали Макаровскую общину ракетами и "Шахедами". Поселковый голова Вадим Токар сообщил о работе ПВО.

По его словам, в результате падения обломков помещение одного из частных предприятий получило повреждения. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Харьков

Захватчики ночью обстреляли Харьков ракетами С-300. Городской голова Игорь Терехов заявил, что россияне попали по жилой застройке. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие.

В результате ночного удара по Шевченковскому району по состоянию на сегодняшнее утро имеем 6 погибших и 10 раненых,

– сообщил мэр Харькова.

Также повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, 3 общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и 10 машин.

Этот удар по мирным жителям Харькова в очередной раз доказывает, что Россия – государство-террорист,

– добавил Терехов.

Хмельницкая область

Жители Хмельницкой области могли услышать звуки взрывов в половине 5 утра. Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" в направлении Староконстантинова.

Позже, около 9:19, Хмельницкая ОВА сообщила о сбитии 5 ударных БПЛА страны-агрессора. Также в ОВА отметили, что информация о жертвах или раненых не поступала, как и данные о повреждениях.

Запорожье

Утром Россия атаковала Запорожье. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что оккупанты били ракетами по промышленным предприятиям в период с 5:30 по 6:00. В результате эти предприятия получили повреждения.

К счастью, погибших и пострадавших нет в результате этой атаки нет. По словам Федорова, городские службы, спасатели ГСЧС, благотворительные организации и волонтеры устраняют последствия обстрелов в Запорожье. Также они помогают людям.

Днепропетровщина

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил об уничтожении 3 вражеских беспилотников. Их сбили ночью в Днепровском и Криворожском районах.

Кроме того, российские оккупанты дважды обстреляли из артиллерии Никополь. Захватчики повредили культурный центр, библиотеку, жилье для переселенцев, спортклуб, торговый центр. Лысак заявил, что также получили повреждения линии электропередач, 7 хозяйственных построек, 8 многоэтажек, 16 частных домов, более полутора десятков автомобилей и гаражи.

Последствия российской агрессии в Никополе / Фото Сергея Лысака

Херсонщина

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты атаковали сельскохозяйственные предприятия Херсонщины. Произошли попадания. К счастью, люди не пострадали.

Оккупанты вели себя не очень типично

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что массированная российская атака в ночь на 6 апреля была не очень типичной.

На этот раз очень концентрированной была атака в направлении Херсонщины, что не очень типично. Потому что это, собственно, прифронтовая область,

– объяснила она.

По ее словам, россияне поняли особенности времени года и атаковали сельскохозяйственные мощности Херсонщины, чтобы не дать этому региону возможности полноценно восстанавливаться после деоккупации.