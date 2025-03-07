Атака на Полтавщину: обломки российской цели упали на дом, есть пострадавшие

Ночью 7 марта Полтавщина оказалась под вражеским ударом. Противник бил по региону и дронами, и ракетами.

В Миргородском районе обломки вражеской цели упали на частный жилой дом. К сожалению, 2 человека травмированы, среди них ребенок. Они госпитализированы и получают необходимую помощь. Также повреждены 2 частных жилых дома и бытовой газопровод. Количество отключенных абонентов устанавливается. Смотрите также Под массированным ударом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины, – Галущенко