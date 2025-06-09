"Паники нет": городской голова Конотопа рассказал, как Сумщина выдерживает обстрелы

Сегодня, 9 июня, россияне массированно атаковали Украину, в частности, "Шахедами" Конотоп. Жители города всю ночь наблюдали за красным от взрывов небом.

Однако они уже не поддаются страху, который хочет навязать Россия. Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Конотопа Артем Семенихин, заметив, что не стоит переоценивать врага.

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Как Сумщина выдерживает обстрелы

По словам городского головы Конотопа, ночью российские "Шахеды" летели максимально низко, чтобы обойти локаторы и пройти мимо Сумщины дальше. Только в районе Конотопа одновременно в небе могли находиться десяток БпЛА. Однако община уже привыкла к громким ночам.

Паники, как была несколько месяцев назад или во время крупнейшего обстрела города, уже нет. Я объезжал смотреть, открыты ли все укрытия, но были случаи, когда люди не заходили, а просто стояли рядом и смотрели на "Шахеты". Подчеркиваю – так делать нельзя,

– подчеркнул он.

В то же время Семенихин объяснил, что это свидетельствует о том, что местные жители уже не поддаются панике, которую пытается насадить враг. Более того, не стоит воспринимать такие атаки как "ответ Путина" на операцию "Паутина" и гиперболизировать силы врага. Например, сегодня во время массированной атаки Украина успешно уничтожила все "Кинжалы" с помощью Patriot.

Напомним, что в ночь на 9 июня Россия выпустила 499 ракет и дронов по Украине, из которых 479 уничтожила украинской ПВО.