Россия осуществила массированную атаку по Киеву в ночь на 31 июля 2025 года. Враг применил ракеты и беспилотники. Вследствие этого есть серьезные разрушения и жертвы.

Об этом 24 Каналу рассказала ведущая Екатерина Соляр, квартира которой также повреждена из-за российской атаки. Она подчеркнула, что сочувствует семьям всех погибших и тех, кого до сих пор пытаются спасти из-под завалов.

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Куда попала российская ракета в результате атаки по Киеву?

Российская пропаганда утверждает, что, атакуя Киев в ночь на 31 июля, оккупанты якобы достигли своих военных целей. Екатерина Соляр показала и рассказала, какие части города на самом деле обстрелял враг.

Это была лесопосадка, здесь были деревья. Их сегодня утром спилили, чтобы достать обломок сбитой ракеты, которая падала прямо здесь. Если бы она не была сбита, то я не знаю, в какой из домов здесь она прилетела бы и сколько жертв было бы сегодня к вечеру,

– сказала она.

Обломки сбитой ракеты лежали на территории жилого комплекса ведущей 24 Канала и на других.

Важно! Удар по Киеву привел к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и многочисленным жертвам. Погибли по меньшей мере 8 человек, среди них ребенок, а пострадали более 130 человек, в частности младенец. Наибольшие потери были в Святошинском и Соломенском районах столицы, где ракета разрушила жилые дома, школы, больницы и другие объекты.

Кроме того, Соляр показала так называемые склады с боеприпасами, по версии российской пропаганды, которые также были разрушены в результате ночной атаки по Киеву. На самом деле это были гаражи местных жителей, которые хранили там свои машины или другие бытовые вещи.

Также сгорели автомобили, которые были припаркованы вблизи жилых комплексов.

Все совсем не похоже на ракеты, ПВО, дроны или склады с боеприпасами. Стекло (от выбитых взрывной волной окон – 24 Канал) вывозят одни за другими машины и тракторы. Его очень много,

– отметила ведущая 24 Канала.

Она добавила, что пропагандисты остаются пропагандистами и еще долго будут рассказывать свои лживые истории о массированных атаках по Украине.