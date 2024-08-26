Феноменальная работа, авиаэксперт рассказал, какими средствами защитники сбивали российские ракеты

В понедельник, 26 августа, Россия массированно атаковала Украину. Страна-террористка выпустила более 100 ракет различного типа и около сотни "Шахедов".

Это был один из крупнейших ударов – комбинированный. Авиационный эксперт Константин Криволап в разговоре с 24 Каналом рассказал, какими средствами украинские военные сбивали вражеские цели.

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Как защитники неба сбивали российские ракеты

В сети опубликовали видео, на котором закарпатский 650-й отдельный зенитный пулеметный батальон ВСУ из стрелкового оружия сбивал крылатую ракету Х-101 на границе Закарпатской и Львовской областей.

Использование таких средств – это действительно чудо. Если говорить о системах Skynex или даже Gepard (зенитные установки – 24 Канал), они приспособлены, чтобы сбивать такие цели. Но то, что сейчас делают ребята – это феноменальная работа, что-то такое невероятное,

– отметил Константин Криволап.

Также, по его предположению, к сбиванию российских целей могли быть также приобщены истребители F-16, которые недавно прибыли в Украину. Их, предположительно, использовали в западных регионах. Однако официального подтверждения пока нет.

Каким оружием Россия атаковала Украину

Во время атаки 26 августа врагом, вероятно, было применено: