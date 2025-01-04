Вопрос в целесообразности: Свитан оценил готовность россиян к новой массированной атаке по Украине

Угроза массированных атак по украинской территории со стороны России остается высокой. Сейчас враг имеет готовыми к применению 65 – 80 крылатых ракет Х-101/55. Однако если будет соответствующая задача, россияне могут использовать значительно большее количество оружия.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что россияне сейчас имеют примерно 1,5 тысячи ракет, которые могли бы нанести удары по украинской территории с большой дальности. Поэтому постоянно надо быть готовым к ударам, причем повторным.

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Крылатые ракеты – не самые угрожающие

Свитан заметил, что подготовка крылатых ракет Х-101/55 к выполнению боевой задачи занимает около 2 дней, если они идут в определенной группе, а если в массированной атаке – до недели.

Есть большие сомнения, что у россиян есть готовность этих ракет, а именно их промаршрутизированность. Потому что как только происходит доразведка определенных целей, принимается решение о выполнении этой задачи,

– объяснил военный эксперт.

Во внимание надо брать не проверенную иногда информацию о готовности несколько десятков ракет, но стоит понимать, что у врага в запасе более 1,5 тысячи ракет. Если будет поставлена определенная задача, по мнению полковника запаса ВСУ, они их все могут запустить в течение недели – волнами.

Вопрос в целесообразности этого. Сейчас непонятно применение даже 60 ракет, потому что в Украине объектов, по которым могли бы целиться российские ракеты, не осталось в большом количестве,

– подчеркнул он.

Психологически надавить на граждан, живущих в Украине, не удастся, потому что остались самые стойкие, которые готовы принимать удары россиян и бороться с их экспансией.

Поэтому украинцам надо постоянно быть готовым к ударам, особенно баллистики – ракет "Искандер"/KN-23, "Кинжал", "Орешник". Крылатые ракеты не такие угрожающие, потому что можно определить взлет самолетов, несущих их, пуски, их заход на украинскую территорию. Крылатая ракета – легкая цель для нашей ПВО,

– отметил Роман Свитан.

К слову, британская разведка отметила изменение Россией тактики нанесения ракетных ударов по украинской территории на примере атаки, осуществленной 13 декабря 2024 года. Тогда враг применил примерно 90 ракет и 180 БПЛА. В британской разведке предположили, что россияне с августа 2024 года создавали запас вооружения между ударами, чтобы начать "большие, менее частые волны ударов, а не более частые меньшие атаки", которые были в начале года.