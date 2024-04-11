Во время массированного удара в море был российский ракетоноситель: в ВСУ сказали, были ли пуски

Российская армия ночью 11 апреля нанесла массированный удар ракетами и "Шахедами" по Украине. Во время этого обстрела враг также выводил в Черное море свой ракетоноситель.

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины – Наталья Гуменюк. Она отметила, что пока что пусков с моря во время российской атаки Украины не фиксировали, передает 24 Канал.

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В ВСУ рассказали о ракетоносителе врага в море

Гуменюк отметила, что накануне массированной атаки ночью подводный ракетоноситель оккупантов вышел на боевое дежурство в Черное море. По словам пресс-секретаря, это уже стала признаком подготовки обстрелов нашего государства.

Мы наблюдаем это каждый раз: когда начинается такая массированная атака, на боевом дежурстве появляется ракетоноситель. По состоянию на сейчас мы не фиксировали очередные пуски с моря, но сам такой выход является характерным признаком тактики россиян,

– подчеркнула спикер.

Наталья Гуменюк также пояснила, что во время предыдущей массированной атаки были зафиксированы пуски с ракетоносителя. Но перед тем две атаки прошли без применения "Калибров", хотя ракетоносители дежурили.

По словам полковника, эта тактика россиян может быть направлена на рассредоточение усилий противовоздушной обороны наших сил.

В Черном море находится субмарина "Варшавянка"

Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире национального марафона объяснил, что, боясь атак на корабли-ракетоносители, враг начал применять субмарины.

"Сейчас в море находится "Варшавянка" 36-го проекта – носитель крылатых ракет. Мы видим это уже не впервые, также сейчас выясняют его причастность к ночным атакам", – объяснил капитан.

Плетенчук отметил, что в случае подтверждения применения ракеты с моря это будет уже похоже на то, что россияне выбрали определенную тактику: они решили сначала пускать ракеты с воздуха, а затем во время массированной атаки также пускать средства поражения с моря. По словам капитана, вся информация о сегодняшней атаке будет дополняться.